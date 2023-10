El contundente mensaje de Xenia Tostado a Rodolfo Sancho

Xenia Tostado, pareja del actor Rodolfo Sancho, ha vuelto a aparecer en las redes sociales y lo ha hecho para dedicarle una reflexión llena de significado al padre de Daniel Sancho. "Tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso".

Son momentos muy difíciles para la familia Sancho, en la cuenta atrás para que se celebre el juicio de Daniel Sancho, autor confeso del asesinato y posterior descuartizamiento del cirujano colombiano, Edwin Arrieta, en Tailandia. La familia está muy afectada por todo lo ocurrido y por eso este mensaje de apoyo cobra especial sentido.

A través de Stories en sus redes sociales, la actriz ha compartido una breve escena de 'Braveheart' en la que ha marcado la siguiente cita. "Durante años grabé esta frase por todas partes. Libros, carpetas, paredes. Incluso soñaba con tatuármela de mayor. No me la he tatuado, pero me la recuerdo a diario". Después de cuatro meses de pesadilla, la artista ha querido resaltar una reflexión sobre lo ocurrido. "Tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso", rezan las palabras de Xenia Tostado.

Además, la actriz ha subido a su perfil un extracto de la canción de Bon Jovi "I'll be there for you", en la que dice: "Estaré ahí para ti. Cuando respires, quiero ser el aire para ti. Estaré ahí para ti. Viviría y moriría por ti. Robaría el sol del cielo para ti. Las palabras no pueden expresar lo que el amor puede hacer. Estaré ahí para ti". Unas estrofas en las que deja claro que siempre estará al lado de Rodolfo Sancho, pase lo que pase.