Cristina Pedroche se sincera sobre su hija Laia

Cristina Pedroche ha retomado su agenda profesional. La presentadora y su marido, Dabiz Muñoz, se convirtieron en padres el pasado 14 de julio. La pequeña Laia ha cambiado sus vidas y la de Vallecas no ha dudado en confesar a sus seguidores cómo está llevando el postparto, cuáles son sus miedos tras convertirse en madre y, sobre todo, su preocupación con respecto a la conciliación laboral.

Durante su última aparición en "Zapeando", Dani Mateo se ha deshecho en halagos hacia Pedroche por el momento que estaba viviendo: "Me preocupa Cristina, porque está jugando a ser Dios y ha tenido una hija, y esto me parece muy duro. Estamos muy contentos de que estés aquí, eres una heroína". Un momento que ha provocado las lágrimas de su compañera.

Tras agradecer a Dani Mateo su gesto, la colaboradora ha vuelto a hablar de sus miedos: "Hoy, al principio, lo llevaba bien, pero he puesto una cámara para ir viendo a mi madre con mi hija y están ahí en el sofá... Y me da mucha pena", ha comenzado diciendo. "Esto sí que es un 'Gran Hermano' y estoy enganchada", ha seguido diciendo.

Pedrocheha asegurado que disfruta cada día que pasa con la pequeña Laia, que el pasado 14 de octubre cumplió su tercer mes. "Hoy hace 3 meses del mejor día de mi vida. Pensé que nunca había sido tan feliz, que nunca me había sentido tan empoderada, tan mamífera y tan mujer. De verdad que pensaba que no podía ser más feliz. Y cada mañana cuando me despierto, o más bien cuando me despierta mi hija, me doy cuenta de que el amor y la felicidad siempre va a más", escribía en sus redes.

"Y sí, hay ratos malos, que lloro sin explicación, que me da mucha pena muchas cosas y que no me entiendo ni yo. Pero eso es el postparto, abandonar la mujer que era para dar la bienvenida a la nueva mujer que soy. Sigo pasando ese duelo. Así que no, hoy no hace 3 meses del día más feliz de mi vida. Hoy es el día más feliz de mi vida, y mañana más", terminaba escribiendo para sus más de tres millones de seguidores en Instagram.