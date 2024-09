Daniel Sancho pide a sus padres que limen asperezas por el bien de todos

Una de las últimas peticiones que ha hecho Daniel Sancho a sus padres es que limen asperezas por el bien de todos. El preso sufre por el distanciamiento tan extremo de sus progenitores y le gustaría que intentaran mantener una relación de respeto y cordialidad. Desgraciadamente, ese deseo no se ha cumplido y Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo no quieren saber nada el uno del otro. Los ruegos de su hijo han caído en saco roto.



Una fuente cercana al equipo de defensa de Daniel nos desvela que el encarcelado en Tailandia quería que su padre no se fuera del país asiático tan pronto, están muy unidos y echa de menos sus visitas. Ahora les separan miles de kilómetros de distancia y no se sabe cuando Rodolfo volverá a ver a su hijo. Quizá regrese cuando se lo permitan en la prisión situada en Bangkok, mejor comunicada que la que ahora ocupa Daniel, la de Surat Thani, que se encuentra a mil doscientos kilómetros de la capital.

Daniel Sancho junto a la prisión de Surat Thani Youtube/Google



La fuente anterior añade que el hijo del actor lleva muy mal la “dieta” alimenticia del centro penitenciario, porque tan solo le entregan un plato de arroz caldoso al día. Que se sepa, aún no ha conseguido que le lleven comida desde el exterior, algo que si ocurría en el lugar anterior donde estaba internado. Un experto de la Fundación + 34, que se ocupa de atender a reos españoles en el extranjero, recomienda a Sancho que “se mantenga siempre al margen de todo, que no se una a ningún grupo determinado, en definitiva que no se haga notar… De lo contrario, puede vivir situaciones peligrosas innecesarias”.