Daniel Sancho se viene abajo al confesar dónde puso los restos de Edwin Arrieta

El programa de Antena 3 “Y ahora Sonsoles” ha vuelto a publicar un vídeo sobre la reconstrucción del crimen de Daniel Sancho, que asesinó y descuartizó a Edwin Arrieta. En las imágenes se aprecia al cocinero español en la habitación de hotel en que sucedió todo, mientras explica a la policía qué hizo con los restos de la víctima. “¿El resto del cuerpo dónde lo guardaste? ¿En el frigorífico?”, le pregunta la traductora de la víctima. El hijo de Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho responde con un escueto “sí”, antes de caminar hasta la cocina, cabizbajo y visiblemente agotado.

Allí, las autoridades tailandesas abren el frigorífico en el que Sancho depositó los restos de Arrieta, y es en ese momento cuando se viene abajo. El acusado se sienta en una silla y apunta a la nevera. “Él estaba allí”, dice, y termina echándose las manos a la cabeza para descansar apoyado en la mesa. “Déjalo descansar un poco. No le presionemos”, dice uno de los policías.

Se trata de las primeras imágenes que muestran el lado humano de Daniel Sancho. En las emitidas anteriormente, destacaba la frialdad con la que explicaba cómo había asesinado a Edwin Arrieta para posteriormente descuartizarlo.

“Lo tenía contra el baño. Así, entonces, él me agarró, me mordió. Yo lo levanté del suelo y lo golpeé otra vez. Luego se quedó inconsciente, todo estaba lleno de sangre en poco tiempo, yo salí del lavabo”, recordaba en el primer vídeo emitido por el programa de Antena 3. La parte más escalofriante llega cuando cuenta cómo empezó a deshacerse del cuerpo de la víctima: “Le puse la cabeza en la ducha y la encendí para que corriera el agua porque había mucha sangre. Puse el agua caliente para que la sangre no se coagulase y no se pegase. Entonces lo dejé ahí. (...) Entonces traje todas las bolsas, la sierra, el machete. Lo tenía todo aquí”, reveló.