David o Victoria, ¿quién llegó más rico al matrimonio?

El documental de Victoria Beckham, el 9 de octubre de 2025 en Netflix, está permitiendo conocer el lado más íntimo de la diseñadora y ha sorprendido por la sinceridad con la que narra los momentos más polémicos de su vida y carrera.

El estreno tuvo lugar en Londres rodeada de su familia y amigos, excepto su hijo Brooklyn y su nuera debido a su distanciamiento. Consta de tres episodios de entre 40 y 54 minutos cada uno y profundiza en la evolución de Victoria desde su niñez, su paso por las Spice Girls, las dificultades personales y profesionales, hasta consolidarse como referente global de la moda.

World premiere of documentary series 'Victoria Beckham' in London NEIL HALL Agencia EFE

Victoria se muestra sin filtros y habla del bullying que sufrió en su niñez, sus profundos problemas con la autoestima, los trastornos alimenticios y las presiones mediáticas sobre su apariencia, así como las dificultades financieras de su marca y los retos en su matrimonio con David Beckham. El documental narra también la importancia del apoyo familiar, con apariciones especiales de Eva Longoria, Donatella Versace y otros amigos de la moda.

Fragilidad

La serie está generando empatía y comentarios positivos por la honestidad y vulnerabilidad de Victoria, a diferencia del tono de la serie previa de David, que se centraba más en la trayectoria deportiva. Dos años después de que el futbolista y Netflix nos permitieran entrar en la extensa casa familiar de Cotswolds, ofreciéndonos una panorámica de la mansión, desde su legendaria carrera futbolística hasta sus obsesivos rituales de limpieza, los Beckham están de vuelta y nos descubren anécdotas tan desconocidas como el día que hizo enojarse a Donatella Versace o la curiosa ausencia de utensilios de cocina. Hay bailes de TikTok, lágrimas, mucha charla sobre el barro y algunas grandes revelaciones.

World premiere of documentary series 'Victoria Beckham' in London NEIL HALL Agencia EFE

Llama la atención el interior de sus armarios de cocina. Victoria parece beber exclusivamente de vasos en miniatura, con versiones de vidrio y acero. También usa una pajita de vidrio con un pequeño monograma VB, un regalo de cumpleaños regalo de sus padres. Solamente tomó vino en una copa tradicional durante una cena con el rey Carlos, vestida de seda blanca.

David, siempre a su derecha

Otra cosa que descubrimos es la razón de por qué su marido posa siempre a su derecha. Es una estrategia para parecer menos "triste". La idea surgió cuando Victoria se dio cuenta de que David siempre estaba a su izquierda. "Cuando sonrío, sonrío desde la izquierda porque si sonrío desde la derecha me veo mal. Así que sonreía... pero nadie podía verlo".

En 1997, Victoria asistió a su primer desfile de moda cuando Donatella Versace, cuya hija estaba obsesionada en ese momento con las Spice Girls, la invitó a Milán. Después de enviar un jet privado para recogerla, Donatella le dijo que visitara la tienda y eligiera lo que quisiera usar para el desfile. Victoria eligió un vestido de cuero negro, pero con la condición de que lo acortaran y cambiaran las mangas. A Donatella le irritó la idea: "¡Cómo se atreve a hacerlo!" Pero después de verla en la primera fila del desfile, tuvo que admitir: "Ella sabe lo que le sienta bien".

Para alguien que originalmente no fue "tomada en serio en la industria", lograr que Anna Wintour, los diseñadores Tom Ford, Donatella Versace y Roland Mouret o el fotógrafo Juergen Teller se sienten y hablen sobre su éxito en la moda es la mejor muestra de su éxito.

Britain Victoria Beckham Premiere Scott A Garfitt/Invision/AP Agencia AP

El documental deja también claro que Victoria era "más rica" que David cuando se casaron. Ella fue quien compró su primera casa, una enorme mansión en Hertfordshire. Antes de mudarse, realizó una renovación de tres millones de libras que incluyó un laberinto, frisos con temática de Disney y un baño con temática de Audrey Hepburn, lo que provocó que la prensa sensacionalista rebautizara rápidamente la casa como "Palacio de Beckingham". Gastó también 70.000 libras en plantas de interior .