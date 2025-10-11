Victoria Beckham "olvida" a las presuntas amantes de su marido en su documental biográfico

El documental biográfico de Victoria Beckham está hecho a su medida, imposiciones incluidas. La esposa del futbolista olvida premeditadamente algunos de los episodios más significativos de su vida, como, por ejemplo, los de las presuntas infidelidades de su marido con mujeres, las más conocidas Ana Obregón y Rebecca Loos.

Ni sombra de ellas

Es que ni las nombra. La segunda contó con todo lujo de detalles su idilio con David Beckham, comenzó como su asistente y acabó, siempre según sus palabras, como su amante.

En el caso de la Obregón dejó entrever que tuvo una amistad demasiado especial con el deportista cuando ambos vivían en el madrileño hotel Santo Mauro.

Rebecca Loos, la polémica niñera de David y Victoria Beckham La Razón Redes

En este caso, no olvidemos la reacción de Victoria cuando se encontró a Ana en un gimnasio y comenzó a gritarle que dejara en paz a su marido. El enfrentamiento fue de vergüenza.

Tampoco habla en el documental de sus desafueros con su hijo Brooklyn o su desprecio hacia su estancia en España.

Todo es bueno y positivo en su existencia, lo malo queda guardado en el baúl de los no recuerdos, Ana y Rebecca parecen no existir en su memoria, las ha borrado totalmente de su pasado, no quiere ni oír nombrarlas.

Una fábrica de ingresos

Dicen que el matrimonio de los Beckham es como una gran empresa dedicada a generar beneficios. Prima más el dinero que las demostraciones de cariño. Victoria peca de ser demasiado fría, nada que ver con la personalidad sede su pareja.

David es mucho más cercano, lo sé por propia experiencia, en una ocasión le entrevisté y se mostró simpático y cercano, incluso fue él quien nos hizo un selfie a los dos con mi teléfono. Y me dijo lo mucho que le gustaba nuestro país y lo feliz que había sido mientras jugó en el Real Madrid. Se rio muchísimo cuando le comenté que a su esposa, España le sabía a ajo. No le dio mayor importancia a esa salida de tono, respondió que no le hiciera caso a Victoria.