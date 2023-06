¿Es el deporte el nuevo First Date?

Ni restaurantes de estrella Michelin ni espectaculares yates en los que brindar con Veuve Clicquot: las citas perfectas para las celebridades tienen ahora lugar en la cancha de baloncesto o en la Fórmula 1. El universo deportivo se ha convertido en la excusa perfecta para que los rostros conocidos más aclamados del planeta luzcan sus mejores «looks» tras haber tomado nota las grandes firmas del poder que la moda tiene tanto durante los partidos, como durante sus instantes previos, pues figuras como James Harden y LeBron James deslumbraron a las firmas con sus «outfits» prepartido, haciendo que casas de moda como Louis Vuitton, Gucci y Balenciaga crearan diseños «custom made» para que lucieran antes de jugar. Pero, ¿qué pasa cuando tanta fama, tanto dinero y tanta belleza coinciden en un mismo enclave? Lo mismo que ocurre durante los rodajes de cine: que el amor nace y los «matches» se desatan, convirtiendo cada carrera y cada partido en una suerte de «First Dates» en clave elevada.

Rumore, rumore

¿Y qué decir de los rumores que aseguran que Lewis Hamilton y Shakira están saliendo? Precisamente tras escaparse la noticia, el rey de la Fórmula 1 ha acudido junto a otro rompecorazones, DiCaprio, a ver el partido de los LA Lakers contra los Golden State Warriors. No olvidemos que la reina del despecho musicalizado, según apuntan diversas fuentes, podría estar saliendo con Hamilton. Carlos Sainz fue quien les presentó, y la relación entre ambos parece ir tan bien que no solo ha herido el orgullo de Tom Cruise (dicen que el actor estaba emocionado ante la química que había entre ellos en el GP de Miami, por lo que se llevó un chasco cuando se enteró de que no era correspondido), sino que ya han compartido románticas cenas en Barcelona. Tengamos además en cuenta que Shakira no da puntada sin hilo, por lo que cuando subió a sus redes sociales una imagen enfundada en un «look» de Versace sonriendo feliz en el GP de España, en el que participó Hamilton, parecía estar mandado un mensaje claro: el de que ha cambiado los goles por los motores. ¡¡Brrumm!!

Paula Badosa y su novio Tsitsipas Instagram

Hasta ahora era el tenis el lugar en el que las parejas presumían de arrumacos (desde Pippa Middleton hasta Hiba Abouk, antaño el «match point» amoroso lo marcaba el tenis), pero ahora las citas tienen lugar entre acelerones y canastas.

¿La razón? Vivimos un momento en el que el amor se ha convertido en un arma publicitaria y económica, por lo que las parejas ya no ocultan su complicidad y han encontrado en los partidos y carreras los lugares idóneos para quedar con sus citas. Asientos privilegiados, cervezas fresquitas (y gratis, suponemos) y una segura presencia mediática que va a inmortalizar cada caricia hacen de los encuentros deportivos los nuevos restaurantes de lujo. ¿Una prueba más? Incluso el príncipe William y Kate Middleton disfrutaron a finales de año de un partido de baloncesto en Boston en el que presumieron de complicidad mientras animaban a los Celtics. Para finalizar, regresemos al principio, que para algo los partidos, como las palabras, quedan grabados. Otro motivo innegable por el que los famosos aman el mundo deportivo es que no sólo sirve de escenario perfecto para sus citas, sino también como su particular Tinder. Incluso Kim Kardashian se mofa de su hermanastra, Kendall Jenner, al tener una camiseta en la que la modelo aparece en un collage junto a cinco jugadores de baloncesto (Jordan Clarkson, Blake Griffin, Ben Simmons, Kyle Kuzma y Devin Booker) con los que se le ha relacionado… ¡Imaginad a Bad Bunny viendo pasar al séquito de ex de la top model! Ahora que el hijo de Carlos Sainz está soltero, no nos extrañaría ver a algunas candidatas ajenas a la Fórmula 1 hacerse fans de los motores. Por cierto, ¿alguien tiene entrada para ir a ver a Carlos Sainz Junior? Es para una amiga…