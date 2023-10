El deslucido plan de cumpleaños de Carmen Borrego: Terelu Campos le obliga a celebrarlo

La vida para las hijas de María Teresa Campos no está siendo sencilla sin ella. Las semanas pasan y la idea de que ya no está con ellas se hace más pesada, aunque el duelo compartido siempre es más fácil de llevar. Ante esta premisa, Carmen Borregocumplía este lunes 30 de octubre años, pero sin intención alguna de celebrarlo, pues el dolor es más grande que su deseo de generar bonitos momentos con su familia. Ella misma ha dejado claro que no quería hacer nada especial por su aniversario, al considerarlo inapropiado por haber pasado tan solo dos meses de la despedida a su madre. No obstante, su hermana no ha querido dejarla sola en un día tan destacado, realizando un plan acorde a las circunstancias que atraviesan.

Terelu Campos y Carmen Borrego Gtres

Terelu Camposno ha querido que su hermana pequeña se pierda un buen momento. Entiende muy bien el dolor que sufre, pues ella misma lo siente adentro, pero también comprende que la vida son instantes y no hay que dejar pasar ninguno sin intención de sacarle el mayor provecho. De ahí que le haya convencido para reunirse para dar buena cuenta a las carnes a la parrilla, la especialidad del Restaurante de María que ha servido como escenario a su discreta celebración. Sin un despliegue innecesario y sin demasiado bombo, las hermanas se citaron para compartir mesa y mantel, tal y como ha desvelado la presentadora en Instagram.

“No era un día fácil, el primer cumpleaños de mi hermana sin ella… no quería hacer nada, pero estar juntos era necesario. Gracias al Restaurante de María por hacerlo fácil en este día complicado”, escribía Terelu Campos en su cuenta personal, mostrando una imagen del momento. Aparecía junto a su hermana, ambas visiblemente cansadas, aunque haciendo un esfuerzo por sonreírle a la cámara y así atesorar un recuerdo, aunque esté marcado por el dolor que supone la ausencia de su madre.

La misma foto es la que ha utilizado Carmen Borrego para agradecer a todos lo que están a su lado en su cumpleaños, pero especialmente en los peores momentos de su vida. “Aunque el día era difícil, la noche en familia ha sido fantástica”, escribía la colaboradora, que también agradecía al restaurante, de la misma forma que Terelu Campos, por “hacerlo tan fácil”. Y es que debieron de sentirse especialmente cómodas para destacar tanto lo bien que se sintieron en un momento delicado. Y eso sin hacer mención al menú al que dieron buena cuenta.