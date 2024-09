José María Almoguera posa por primera vez en un photocall: así ha hablado de su abuela, María Teresa Campos

Ayer se cumplió un año de la muerte de María Teresa Campos y, coincidiendo con este primer aniversario, José María Almoguera, uno de los protagonistas indiscutibles de la actualidad social, ha dado un paso más en su carrera como personaje público y ha posado por primera vez ante las cámaras en el evento de la película de "Bitelchús, Bitelchús".

A pesar del conflicto familiar que mantiene con su madre y su notable ausencia en la misa funeral que le organizaron las Campos el pasado lunes a María Teresa en Málaga, el hijo de Carmen Borrego ha tenido unas palabras de recuerdo hacia su abuela con la prensa, en el primer aniversario de su muerte: "Mi abuela es muy importante para mí, siempre lo ha sido y es una pena, por mucho que haya pasado un año la seguimos teniendo igual de presente".

José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, posa por primera vez en un photocall GTRES

Lo cierto es que José María Almoguera siempre ha sido el más discreto del clan Campos hasta este último año y, aunque ha preferido casi siempre vivir detrás de las cámaras, parece ser que se ha animado a seguir los pasos de su madre, su tía y su prima Alejandra. Sobre cómo se sentía al posar por primera vez ante los medios como un celebritie más, el joven ha sido muy sincero: "Un poco extraño, pero bueno, aquí venimos a disfrutar de la peli y con muchas ganas de verla".

Aún así, como él mismo ha reconocido, este cambio de actitud ante los medios de ha producido porque "hay que probar cosas, la verdad que por la película más que nada, he tenido la oportunidad de venir y tengo ganas de verla", dejando claro que ha sido una excepción su presencia en el photocall y que su gran motivación ha sido ver la nueva película de Tim Burton. Como era de esperar, José María no ha querido pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con su familia o con Paola Olmedo, su ex y última protagonista de la revista "Semana". Ajeno a todo, el joven ha disfrutado de su primer evento en solitario, ajeno a todo y feliz de haber podido vivir esa experiencia.