De Alejandra Rubio a Carmen Borrego: las Campos reaccionan al cambio de actitud de José María Almoguera

Parece ser que José María Almoguera ya no vivir detrás de los focos y ayer, el hijo de Carmen Borrego, posó por primera vez ante las cámaras y atendió a los medios de comunicación durante la premiere de la película "Bitelchús Bitelchús". La inesperada aparición del joven en la alfombra roja ha causado un gran revuelo mediático y las reacciones no se han hecho de esperar, incluida la de su madre y su prima, que no han dudado en expresar su sorpresa por el paso que ha dado José María Almoguera, coincidiendo con la exclusiva de Paola Olmedo en "Semana".

"Yo me he quedado en shock, siendo sincera, es que le he visto con ese traje, en un photocall y he dicho "no sé qué ha pasado", no me lo esperaba en este tipo de eventos, pero si quiere hacerlo, me parece fenomenal", ha declarado Alejandra Rubio en "Vamos a ver" sobre el cambio de actitud de su primo respecto a los medios de comunicación. Carmen Borrego, al igual que su sobrina, también se ha "quedado en shock: "Me ha sorprendido sabiendo lo que pensaba antes".

José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, posa por primera vez en un photocall GTRES

Según han desvelado en el programa anteriormente citado, José María estaría planteándose participar en diferentes programas de televisión y hablar de las últimas polémicas que ha protagonizado este último año, motivo por el que ya tendría un representante.

Tras esta inesperada noticia, Alejandra Rubio no ha dudado en pronunciarse sobre el asunto y mostrarse de lo más tajante: "Si las entrevistas son para hablar mal de Carmen, conmigo que no cuente, tengo buena relación con él, pero si va a ir por ese lado que no cuente conmigo para nada". Carmen Borrego, tras escuchar esta información, ha entrado en directo en "Vamos a ver" para dar su opinión.

"Mi hijo lleva recibiendo ofertas un año y no lo ha hecho, lo que a mí me consta es que ha dicho que no, entonces, hasta que no lo haga, no lo digamos", ha comenzado diciendo, desmintiendo la información. Eso sí, en el que caso de que fuera cierto, la televisiva ha mostrado públicamente su apoyo a su hijo, asegurando que "todo lo que haga, excepto si va contra su familia, me parecerá bien". Según Carmen, ha visto a su hijo "súper educado y, además, me consta que José es un tío muy educado, noble y trabajador", por lo que "si da una entrevista a lo mejor es porque tiene necesidad de aclarar todo lo que se ha dicho". ¿Será el próximo Campos en sentarse en un plató de televisión?