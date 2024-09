Alejandra Rubio, sobre el tenso momento de Carmen Borrego con su hijo: "Conociéndolo y sabiendo como se pone..."

Con motivo de conmemorar a María Teresa Campos, ya que este 5 de septiembre se cumplió un año de su fallecimiento, el programa '¡De viernes!' invitó a Carmen Borrego. Durante su homenaje a la presentadora, recibieron una llamada de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego. "Solo decir que mi abuela ha sido lo más grande en mi vida. La echo mucho de menos y siempre la querré mucho", comentó. Sin embargo, rechazó hablar con su madre-con la que no se habla desde hace meses- cuando le ofrecieron la oportunidad, lo que dejó a Borrego visiblemente afectada. "Ahora mismo no", rehusó.

Sin embargo, minutos después Carmen Borrego anunciaba que su hijo había rectificado: "No quiero irme sin decir que mi hijo me ha escrito, me ha dicho que ha estado nervioso y me ha pedido disculpas. No quiero que caiga sobre él que no me ha saludado, sé que no le va a gustar que lo diga pero lo digo por él, por su bien, para que nadie diga que hay que ver lo que ha hecho".

Alejandra Rubio y Carmen Borrego Telecinco

Las palabras de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio, que recientemente se estrena como colaboradora del programa de Telecinco 'Vamos a ver'-donde también es panelista Borrego-ha opinado sobre el gesto de su primo. "No me parece para tanto conociendo a José María. Igual sin conocerlo, desde casa dices '¿este niño de qué va?', pero conociéndolo y sabiendo como se pone...por eso te dije el otro día, 'Me sorprende mucho que se exponga en un photocall y esas cosas, sabiendo que a él eso no le gusta, si luego lo arregló y le puso un mensaje a su madre me parece bien", ha expuesto, frente a una Carmen Borrego visiblemente emocionada. Sin embargo, si ha afirmado que no se esperaba que llamase en directo al plató de '¡De viernes!'

Paola Olmedo Gtres

La controvertida entrevista de Paola Olmedo

Ciertamente Carmen Borrego tiene varios frentes abiertos y es que su exnuera, Paola Olmedo, dio una reciente entrevista para la revista 'Semana' en la que no hablaba bien de ella, pero tampoco de Almoguera: "José es un chico muy inmaduro. Yo no puedo estar con alguien a quien le tengo que indicar si está o no actuando bien”, fueron algunas de sus polémicas declaraciones. Esto no le cayó muy bien a la menor de las Campos que también en 'Vamos a ver' exponía su desesperación: "Contra mí, lo que quieras, deja a mi hijo tranquilo. Sobre todo porque es el padre de tu hijo. No te olvides nunca", matizó.