Las deudas de Terelu Campos: “De momento se va a librar de la cárcel”

El clan Campos siempre está de actualidad y es que alguno de sus miembros siempre tiene algo que dar a conocer o un reproche que hacerle al mundo a otro miembro. Sea como fuere, están en la cresta de la ola desde hace años y parece que su negoaciado está lejos de entrar en crisis, más ahora con la incursión de una nueva estrella: José María Almoguera. El hijo de Carmen Borrego está moviendo el avispero de tal manera que su familia está en boca de todos, aunque no siempre parece que les apetezca ser los protagonistas del cuento. Especialmente cuando se habla de dinero, motivo principal de las disputas. La tensión se instala ahora en el tejado de Terelu Campos, quien se enfrenta a los rumores de tener supuestos problemas económicos en forma de deudas a las que no estaría haciendo frente, como así ha señalado el periodista Chema Garrido y como así ha ahondado más ahora Gema López en ‘Espejo Público’, con nuevos detalles que nos acercan a su estado financiero.

José María Almoguera y Terelu Campos De viernes

“Nos hemos enterado que está acuciada por las deudas”, detallaba la periodista a la vez que explicaba que su excompañera de ‘Sálvame’ engrosaba la lista de morosos de Hacienda, a través de una sociedad a su nombre que no estaría al corriente de pago: “Son deudas que a corto plazo le podrían causar problemas, pero de momento se va a librar de la cárcel”. Y es que el tema, aunque aún no suponga una amenaza inminente para su libertad, sí que podría complicarse tanto. Al menos si finalmente no se hace cargo de lo adeudado que, según el experto en finanzas Ismael García que han llevado al programa, se sitúa en los 100.000 euros. Un buen pellizco que, sin embargo, no es la cuenta final, pues habría que sumarle intereses derivados. El analista sostiene que el riesgo de pérdidas al que se enfrenta la sociedad de Terelu Campos es superior a los 600.000 euros, lo que augura un horizonte negro en lo que al dinero se refiere para la comunicadora.

Una de las dudas que se han planteado desde que se desvelase esta supuesta deuda es a quién le debe este montante la protagonista: “Entiendo que son deudas con acreedores particulares o a una línea de financiación”, desliza el experto en finanzas sin poder dar en la diana con seguridad. Pero ahí estaba la propia Terelu Campos para aclarar las dudas, después de semanas sin querer pronunciarse al respecto y es que se ha cansado de escuchar datos que no se corresponden con su situación real: “No soy la portavoz de Terelu. Todos sabéis que las quiero y las considero amigas. Ayer me puse en contacto con ella e intercambiamos varios mensajes. Me ha autorizado para dar esta información”, comenzaba a explicar Pilar Vidal en boca de su amiga para ‘Espejo Público’. Y lo hace precisamente para negar la mayor.

“Dice que no conoce este archivo. No es una lista de morosos, es un archivo que si no pagas un teléfono o algo así te meten. No conocía esta deuda, he pedido a sus asesores que lo consulten”, detalla la periodista tras hablar con Terelu Campos, que por ahora no se hace responsable de los 100.000 euros que dicen que adeuda. “Me dice textualmente: ‘Respecto al préstamo, la sociedad de la que hablamos está sin actividad desde hace doce años’”, detalla. Hasta que no hable con sus asesores, haga números y descubra de dónde vienen esas reclamaciones, prefiere mantenerse cauta y no hacer mayores declaraciones.