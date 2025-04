Diego Arrabal la lía y enfurece a Belén Esteban al hablar así de su hija Andrea: "La ha traicionado"

Diego Arrabal y Belén Esteban no se pueden ni ver. Su mutua animadversión se hacía evidente cuando trabajaban juntos en “Sálvame”, y la tensión entre ellos no se ha rebajado por más años que pasen. El paparazzo sigue lanzando ataques contra la de Paracuellos y otros de sus excompañeros de Telecinco a través de su canal de Youtube, ofensivas a las que la tertuliana responde desde el programa en el que trabajó hasta hace unas semanas, “Ni que fuéramos Shhh”.

No hay que ser muy entendido en la materia para intuir que el último dardo que Diego Arrabal ha lanzado contra Belén Esteban será especialmente hiriente para ella, puesto que se apoya en la persona más importante para ella, su hija. El fotógrafo ha cuestionado una de las últimas publicaciones de la “princesa del pueblo”, en la que aparecen numerosas imágenes de su hija, quien ha expresado en varias ocasiones que quiere ser anónima y permanecer alejada del foco.

Diego Arrabal la lía al hablar de la hija de Belén Esteban

“¿De verdad esto es serio, Belén Esteban? Tu hija te ha pedido el anonimato y tú publicas 25 fotografías de ella”, comienza diciendo Diego Arrabal con un tono crítico. El creador de contenido va mucho más allá e incluso acusa a la colaboradora de “traicionar” a su hija, unos términos que no sentarán nada bien a la aludida, habida cuenta que saca las garras como nadie para defender a la joven.

Belén Esteban en una alfombra roja Gtres

“Tú vas pidiendo por ahí que no saquen fotos de tu hija, y ahora las pones tú en tus redes sociales”, continúa Arrabal, que apenas necesita una chispa para cargar públicamente contra Esteban. “No es normal, no tiene sentido. Me parece un despropósito”, insiste el que fuera colaborador de Telecinco.

La advertencia de Belén Esteban a Diego Arrabal

Como se ha comentado anteriormente, la de Paracuellos no acostumbra a morderse la lengua y hace solo unos meses ya advirtió a Diego Arrabal con hacer pública información muy comprometida sobre su mujer si no cesaba en sus ataques contra ella y los suyos.

“Habla de ti. Aquí estamos calladitos, pero sabemos mucho, así que no provoques. No hables tú de mi herencia, habla de la tuya, que tú también tienes un hijo. Habla de tu mujer, que no la hemos nombrado, pero su nombre empieza por V”, dijo en “Ni que fuéramos Shhh”, y añadió: “Déjanos trabajar, que no hacemos nada malo a nadie. Yo ya no me voy a cortar ni un pelo, y Kiko Hernández menos. No hemos hablado de tu mujer porque es anónima, igual que mi marido o mi hija, pero si tú pasas esas líneas, nosotros también las pasaremos”.

Una amenaza que podría cumplir más pronto que tarde en vistas de que Arrabal ha seguido hurgando en sus relaciones familiares.