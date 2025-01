El drama de Anabel Pantoja con las almorranas (que no sufre en silencio)

Anabel Pantoja lleva meses arrastrando un sinfín de problemas de salud, pero todo entraba dentro de la normalidad, al encontrase en estado de buena esperanza. Lo ha pasado muy mal durante el embarazo, pero se olvidó de todo eso cuando tuvo en sus brazos a la pequeña Alma. La hija que ha tenido con David Rodríguez le mantiene en una nube de felicidad, pretendiendo estar ajena a todos los conflictos familiares que siempre le rodean, incluso a esos que le adjudican con su tía, Isabel Pantoja. Pero la pompa de bonanza se le ha roto cuando un nuevo revés de salud le ha sobrevenido para arruinarle el inicio del 2025. Y todo por culpa de “una imprudencia” al beber alcohol, algo que ya ha comprobado que no le sienta nada bien. Pero finalmente terminó con una copa en la mano, lo que ha resultado ser de nuevo un calvario para ella al día siguiente.

La emotiva carta de Anabel Pantoja a su novio David Instagram

No es que se haya pasado de copas y esté con la correspondiente resaca. Más bien, el fatal resultado para ella es que vuelve a tener las almorranas. Y, como influencer, no podía sufrirlas en silencio, claro está: “Pues sí, mi imprudencia hace que me vea aquí, a estas horas sin poder dormir del propio dolor y quemar”, desvela el motivo de su última conexión con sus seguidores de Instagram, detallando algo que para muchos es muy íntimo. Aun así, Anabel Pantoja ha querido entrar en materia y explicar por qué sus malas decisiones le han llevado de nuevo a padecer tan molesto mal: “El 31 me bebí una cerveza y una copa de vino, absolutamente nada más. ¿Para qué? Al día siguiente empezaron las almorranas de nuevo”, desvela lo mal que lo está pasando, con unos dolores que le traen por la calle de la amargura.

No puede hacer su rutina con normalidad porque cualquier movimiento le causa dolor, especialmente cuando quiere levantarse. Las está experimentando “como si fueran unas chivatas, una alarma, que salta cuando tomo alcohol, que literal me mata. No se lo deseo a nadie pasar por lo que estoy pasando. Me impide estar de pie, el poder hacer cosas, me cambia el carácter, no me deja dormir y a su vez me destruye por el día”. Una confesión con la que busca consuelo entre sus seguidores, que siempre le dan consejos para aliviar sus dolores o le encuentran solución a sus males, más allá de sus constantes visitas a los médicos. No quiere dejar fuera de sus asuntos a sus fans y con ellos se confiesa con temas tan íntimos como podrían ser sus almorranas.

Anabel Pantoja Instagram

Algo que, por otro lado, le ha venido muy bien, no solo por compartir la carga de su sufrimiento con el mundo, sino por los buenos remedios caseros que ha atesorado con su vídeo en stories de Instagram. Hay para todos los gustos, algunos con mayor o menor efectividad y que ella sin duda probará para calmar sus angustias. De ahí que Anabel Pantoja dé las gracias a todos por preocuparse por cómo el alcohol hace mella en su recto: “Estoy rabiando de dolor, voy a intentar sobrevivir. Es muy consolador leeros. A ver qué pasa y si puedo tener una vida normal. A ver si lo curo, porque me voy a tirar por la ventana”, dice desesperada por el dolor. No obstante, a pesar de los consejos y milagros prometidos por sus fans, informa que atajará el problema acudiendo a los especialistas, pues ya tiene cita para la próxima semana para tratar su drama con las almorranas.