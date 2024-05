Dulceida desvela lo que peor lleva de su embarazo: "Eso lo odio"

El Museu Nacional d’Art de Catalunya acogió ayer una nueva edición de la Gala People In Red, que cada año reúne a lo más granado de la sociedad catalana y otros rostros conocidos para apoyar una causa benéfica. El objetivo es recaudar fondos para la Fundación Lucha contra las Infecciones y poder seguir liderando proyectos de investigación que permitan ofrecer tratamientos innovadores para curar a las personas que conviven con una infección.

Entre los VIP que ayer no se perdieron esta selecta cita en el emblemático Palacio Nacional de Montjuic de Barcelona se encontraba la influencer Dulceida, que mantiene una estrecha relación con Bonaventura Clotet, presidente de la Fundación Lucha contra las Infecciones y padre del célebre actor Marc Clotet, que también estuvo en la gala junto a su mujer Natalia Sánchez.

"Para mí es muy importante lo que hacen y le tengo un especial cariño a Marc Clotet y su padre, el doctor Clotet, porque en momentos muy difíciles se han portado muy bien con mi familia y han estado ahí", comentó Dulceida mientras posaba en la alfombra roja de la People In Red, desentonando con un precioso vestido verde "porque venir de rojo no es obligatorio".

Lo que no desentonaba era la enorme sonrisa que Dulceida mostró durante toda la velada. La creadora de contenido está embarazada y espera su primer bebé junto a su pareja, Alba Paul, un feliz momento que se refleja en su mirada y que asegura llevar bien, salvo algunas molestias propias del estado de buena esperanza: "Estoy fenomenal, me encuentro muy bien y muy contenta. Lo llevo bien, tengo algún día que me noto menos energía, y eso lo odio porque soy una persona muy activa, pero lo estoy agarrando como viene. Si un día estoy cansada, pues hago menos cosas".

Dulceida presume de embarazo en la Gala People In Red Gtres

Sobre los posibles nombres que han pesado para el bebé, Dulceida prefiere no revelar el gran secreto, aunque sí indica cuáles han eliminado de la lista: "Los nombres que tenemos pensados podrían ser catalanes, castellanos, ingleses… Son un poco versátiles. Hemos descartado Adriana y Julieta, que nos gustaban mucho pero los hemos descartado. Ahora estamos entre dos, pero no los voy a decir porque todo el mundo opina y es una cosa que tengo que decidir yo".

Aunque el año pasado acudieron juntas, en esta ocasión Dulceida se ha tenido que separar de su mujer para acudir a la People In Red. “La echo de menos. Si hablo de ella lloro", expresó antes de confesar cuál es su secreto para mantener la pasión tras diez años juntas: "Besarse mucho, con lengua. Nosotras seguimos dándonos el lote y mola".