La foto viral de Dulceida a punto de dar a luz: "¡No queda nada!"

Dulceida está a punto de dar a luz. La influencer sale de cuentas el próximo 14 de octubre, pero en el caso de las madres primerizas, el embarazo suele alargarse unos días más de lo esperado. El caso es que antes de que termine octubre, ella y su mujer, Alba Paul, habrán formado una familia con Aria, la niña que esperan con tanta ilusión y alegría.

A pocos días de salir de cuentas, Dulceida ha compartido en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 3 millones de seguidores, una fotografía de su barriga en la que posa junto a su pareja. La imagen no ha tardado en hacerse viral por el tamaño de la tripa, que indica que la influencer está “a punto de caramelo”, tal y como ha indicado su amigo el periodista Abel Planelles.

En cuestión de horas, la fotografía ha superado los cientos de miles de “me gusta” y comentarios de los seguidores de Dulceida que se alegran tanto como ella del buen momento que atraviesa.

Por supuesto, la que más ganas tiene de dar a luz es la propia Dulceida, tanto por ver al fin a su pequeña Aria como por terminar el embarazo. Aunque ha disfrutado el proceso, la influencer confesó en “Entre el cielo y las nubes”, el pódcast de Laura Escanes, que había “romantizado” demasiado el estado de buena esperanza, obviando la parte más negativa: “Se me hace pesado y odio encontrarme fatal durante cuatro días. Incluso el tema de vomitar me parecía bonito, ¿sabes? Porque tenía muchas ganas… Y no, se me hace muy pesado”.

Embarazada por ROPA

El proceso por el que Dulceida y Alba Paul van a ser madres es ROPA, un acrónimo de Recepción de Ovocitos de la Pareja. Consiste en que una mujer geste el óvulo de su pareja fecundado por un donante, para que ambas puedan compartir la maternidad del bebé. En este caso, Dulceida es la madre gestante mientras que Alba aportó el óvulo.

“Hicimos el método ROPA, que lo explicaré para quienes no saben. Efectivamente, llevo aquí un óvulo de Alba. Y tenemos mucha suerte, porque lo hemos conseguido a la primera. Estábamos nerviosísimas y todo salió fenomenal. Nos llamó nuestra doctora y nos dijo 'chicas, ¡estáis embarazadísimas!' y ha sido todo muy guay”, explicó la propia Dulceida.

Dulceida y Alba Paul en el Día del Orgullo Gay en Madrid. Gtres

En España, la Ley de Reproducción Asistida 14/2006 prohíbe la donación no anónima de tejidos, gametos y órganos. No obstante, la equiparación de derechos para los matrimonios igualitarios permitió la excepción del método ROPA con un único requisito, casarse, al entenderse que así se aporta una garantía para evitar la donación de gametos. Asimismo, el método posibilita que la mujer no gestante conste también como madre del hijo nacido de su esposa, sin tener que iniciar un proceso de adopción.