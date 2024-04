Edmundo Arrocet, implacable contra la mayor de las Campos al revelar la ayuda que les dio: “Terelu me pidió un dinero”

La situación del clan Campos parece empeorar por momentos. No solo ha salido a la luz la relación, o más bien nula relación, entre Carmen Borrego y la madre de su nieto, Paola Olmedo, sino que Edmundo Arrocet ha vuelto a cargar con más fuerza y parece que no está dispuesto a ceder ante la actitud de las hermanas Campos, que abogan por no darle más crédito a las palabras del humorista.

Esta tarde, el que fue pareja de María Teresa Campos se ha vuelto a pronunciar con unas demoledoras declaraciones que no dejarían en muy buen lugar a Terelu Campos. El humorista conoce la manera de que respondan y no ha dudado en apretar las tuercas ante el silencio que parecen prometer. En una entrevista concedida a “TardeAR”, Edmundo no solo ha sostenido que ninguna de las dos visitaba a su madre, sino que también ha añadido un préstamo económico que parece le dio a la hija mayor de María Teresa.

La relación que el humorista mantenía con la familia Campos no era muy buena mientras este vivía con María Teresa Campos y afirma que esto provocó que las hijas de la presentadora “no estuvieran a la altura”: “No estuvieron a la altura en la época en la que yo estaba allá. Me decía Teresita que le dolía que su hija estuviera pagando un alquiler teniendo una casa maravillosa al lado. Eso a ella le hacía sufrir”, comenzaba relatando en el espacio televisivo. “Terelu me pidió un dinero y en el plazo que ella me dijo que me lo iba a devolver, me lo devolvió”, indica señalando que le pasó algo más de la cantidad que le había pedido. Finalmente, la deuda se devolvió íntegra, pero Bigote también ha querido señalar que “supuestamente también había una deuda por parte de la mamá que ellos dicen que me devolvió, pero eso es mentira”, zanja el humorista. No es la primera vez que sale el tema de las prestaciones económicas en una guerra que parece que no tiene fin.

Edmundo Arrocet Mediaset

Las palabras de Edmundo están generando mucho dolor a la familia de María Teresa, que insta al humorista a que las rectifique y que, como muchas veces han pedido, “nos deje en paz”. Este martes, Carmen Borrego ha sido la que más conciliadora se ha mostrado. Muy cansada por la situación no quiere llegar al extremo de tomar medidas si no tiene garantías de que vaya a conseguir llevar la demanda a buen puerto: “No voy a molestar a un juzgado si no tengo garantía. He pedido una rectificación, pero si no se hace ya veré (...) Seguiré los pasos que me indiquen para que llegue a buen término. Podría entender que si fuera el viudo de mi madre hablara”, recalca la colaboradora.