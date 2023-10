Electa Navarrete, la cirujana y «doble» de Naomi Campbell, que se rifan las «celebrities»

En España tenemos una doble de la espectacular top model de los 90, Naomi Campbell, pero es doctora, licenciada en Medicina y Cirugía, y especialista en Estética, Electa Navarrete, una modelo que siempre dijo que escogería la especialidad médica que «le permitiera trabajar en tacones, peinada y con un buen modelito». Como dijo Loquillo, «Uh nena, voy a ser una rock’n’roll star» y eso es la doctora, filántropa, mujer de su tiempo, independiente, todoterreno y con un súper poder: la empatía. «Conócete a ti mismo» decía Sócrates, pero conocer a tus pacientes y tener magnetismo fascina, como les ha ocurrido a Marta Sánchez, Isabel Pantoja, Eugenia Martínez de Irujo, Maestro Joao, Elena Tablada, Cayetana Guillén Cuervo, y un largo etcétera, que ya han caído rendidos a sus pies. Actúa como coach y mentora, acompañando al paciente en el desarrollo de su belleza, sin dejar de lado la salud, porque sin salud no hay belleza.

El secreto de su éxito

Electa reconoce el secreto para ser la elegida por tantos nombres conocidos: ser honesta en un mundo donde hay tanta mentira; ser clara y sincera desde el primer momento y reconocer que «no existen milagros». Y si el paciente lo entiende y confía, entonces sí que sucede la magia, la conexión doctor-paciente, algo muy difícil de lograr en la práctica.

Reconozco que no me gustan los pinchazos en la cara porque me dan pavor. No por el dolor físico, si no por los resultados que veo a amigas y conocidas. La naturalidad es la esencia. ¿Rellenar? No, reposicionar, sí. Devolver los rasgos donde estaban antes, recuperar la juventud y respetar las pequeñas asimetrías, porque nos hacen únicos. La perfección no existe, ni hay que buscarla. Sí las facciones naturales, la frescura, la luminosidad, la calidad de la piel, el reposicionamiento de los rasgos..., para ello la doctora Electa se sirve de infiltraciones de gran calidad aplicadas con maestría y precisión milimétrica, porque de ella se valora el arte que tiene con la aguja: AH, silicio orgánico, hilos PDO y ahora híbridos . Hace maravillas porque vive la medicina estética como si fuera un arte, y cada rostro es un lienzo que cuidar, no agredir.

En otras clínicas donde estuvo trabajando criticaban su «exceso de sinceridad». La doctora Navarrete no tiene ningún reparo en admitir que tuvo que pedir ayuda profesional para reencontrase consigo misma. Recurrió a un coach, a un cura y a una psicóloga, y eso es lo que hace ella para sus pacientes, escuchar, empatizar y ayudar.

De Jorge Javier a Bustamante

Su currículo es muy extenso, MIR en Bioquímica Clínica y nutricionista, una auténtica gurú de las dietas cetogénicas, como la de PronoKal, gracias a la que ha cambiado la vida a muchas personas. Es fan de los hábitos saludables y de ayudar a las personas que lo necesitan, incluso aquellos casos, que muchos otros médicos «han dado por perdidos». Un día llegó a su consulta el presentador Jorge Javier Vázquez, después de que se lo asignaran porque no encontraba un médico que lograse desmontar al personaje, el mismo personaje que entró por la puerta de la consulta de su clínica, pero de la que salió la persona real. El reto era complicado, porque no quería perder su animada vida social, y cuando sales… picas. Para el presentador diseñó un plan de alimentación inteligente y le escogía el menú de los restaurantes a los que iba a acudir. Así aprendió a alimentarse bien. Eso también lo ha hecho con Eugenia Martínez de Irujo.

Electra Navarrete con Kiko Hernández Instagram

O con David Bustamante que fue a su consulta porque quería ponerse a punto para el estreno de su último disco, la sesión fotográfica y para su gira. Porque las giras agotan, la cantante Marta Sánchez también confía en ella. También a ayudó a Isabel Pantoja, dándole soporte alimentario tras la pandemia para bajar de peso.

Electra Navarrete junto a Jorge Javier Vázquez Instagram

O la espectacular Romina Belluscio, quien, tras su segundo embarazo, quería recobrar su figura. O el Maestro Joao, que, tras su paso por el programa «Supervivientes», tuvo una alteración de alimentación y cogió bastante peso. Todo el que pasa por sus manos acaba adorando a «la doctora de ébano».