"Empachada espectacular": Ibai Llanos comparte todo lo que ha comido en Nápoles por 10 euros

Ibai Llanos no deja de sorprender a sus seguidores. El streamer se ha trasladado a Italia donde el pasado domingo, 12 de enero, el Mundial de la Kings League terminó tras la victoria de Brasil sobre Colombia en el estadio de la Juventus, en Turín. Una cita que el creador de contenidos no quiso perderse como presidente de Porcinos FC y que retransmitió a través de su canal de Twitch.

Además, aprovechando su paso por Nápoles, Ibai ha sorprendido con un reto gastronómico: ¿Cuánto puede comer en la ciudad italiana con un presupuesto de 10 euros? El reto le ha cundido porque ha "devorado" en los street food que ha encontrado a su paso.

"Qué pedazo de bicho por dos euros", comenta Ibai al degustar una Montanara, una popular pizza frita napolitana. Además, probó otros tres platos salados como un panini napoli (1,50 euros), una pizza frita (2 euros) y un perrito caliente (1,50 euros).

El pasado 25 de junio, el bilbaíno anunciaba en un vídeo que comenzaba su cambio físico tras prometer que si ganaba la Final Four haría lo que le pidieran en el comentario que más likes recibiera. "Un verdadero cambio físico" fue el mensaje ganador. Al día siguiente, Ibai comunicaba a sus seguidores que iba a asumir el reto: "Empieza mi cambio físico. He fallado cien veces. Me da igual. Te caes y te levantas". Ibai prometía entrenar entre 4 y 5 días a la semana para lograr un peso de 100 kilos. Superado ya, el streamer sigue con su transformación física.