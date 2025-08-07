El escándalo histórico: cuando la polémica de Ylenia Carrisi casi acaba con Lydia Lozano

No se podía ni imaginar Lydia Lozano que ofrecer en un programa de televisión lo que ella calificó como una gran exclusiva podía amenazar muy seriamente a su carrera. El diecinueve de febrero del dos mil cinco, en «Salsa Rosa», la mediática periodista aseguraba que Ylenia Carrisi, hija de los cantantes Al Bano y Romina Power, desaparecida once años antes, seguía viva. Aunque se llegó a publicar que la joven había muerto ahogada en el río Mississipi, en Estados Unidos.

La repercusión fue tremenda. Lydia insistió en que Ylenia había sido localizada en la República Dominicana y que residía allí con una familia. Lozano manifestó que «como periodista he seguido unos rastros y se puede decir que tu hija sigue viva», arrancaba Lozano mirando fijamente a Al Bano. Pese a que el padre de la joven le pedía «por favor» que no continuara, ella insistía: «Tengo datos, ¿no los quieres oír? Lo puedes investigar como lo he investigado yo».

A esa afirmación le siguieron muchas otras en las que defendía contra viento y marea su investigación: «Esto no lo estoy haciendo por dinero, periodísticamente me parece increíble», decía en otro de los espacios de la cadena. Y aunque nunca llegó a revelar quién era su fuente, la tertuliana siempre aseguró que era de total solvencia y que, tras 25 años de carrera, podía saber «cuándo una persona está mintiendo y cuando no». Lydia llegó a desplazarse para continuar su trabajo de investigación al citado país caribeño, pero no logró resultados positivos. A su regreso reconoció entre lágrimas, el llanto es uno de sus señas de identidad, que había cometido un terrible error.

Lydia Lozano Mediaset

Al Bano arremetió duramente contra ella y amenazó con demandarla. «El dolor que ha causado esta mujer ha sido demasiado. Yo soy un pobre diablo y no puedo concederle el perdón. Esto se lo tiene que dar Dios».

Por su parte, la causante del error llegó a manifestar que «ya no vuelvo a hablar de alguien desaparecido aunque se encuentre en el sótano de mi casa». En distintas ocasiones le pidieron en los programas en los que trabajaba que recordara tan luctuoso caso, pero se negó radicalmente a hacerlo. Y desveló que «llegaron a decirme que somos números, da igual como te llames, lo importante es que no bajes los índices de audiencia». En el 2024 Lydia sacó al mercado su autobiografía, «La venganza de la llorona», y a pesar de que, en un principio, estaba decidida a no escribir una línea sobre “el caso Ylenia”, finalmente lo hizo. «Era como flagelarme un poco otra vez», declaró cuando se publicó el libro.