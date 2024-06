La estrategia de Isabel Pantoja a largo plazo: “Tiene en mente hacer una macrodemanda”

Isabel Pantoja es uno de los personajes que más interés despierta en la prensa del corazón. Sus últimas polémicas han hecho correr ríos de tinta y no solo por los mensajes que acostumbra a dejar en cada uno de sus conciertos o por la sonada ruptura con Mariló de la Rubia. Esta vez habría ido un paso más allá con una estrategia en la que cargaría contra todo aquel que hable de su vida privada argumentando que en los últimos años se ha centrado exclusivamente en su faceta profesional.

La exclusiva la ha contado este jueves Antonio Rossi en “Vamos a Ver” tras la incredulidad del resto de sus compañeros que no entendían porque Isabel Pantoja estaba tan aislada de todos, ya que para comunicarse con alguien debía pedir el teléfono a su hermano Agustín, o quien esté con ella en ese momento.

Antonio Rossi sobre la estrategia de Isabel Pantoja. Mediaset

“Tiene en mente hacer una macrodemanda a todas las cadenas y, si gana dinero, se retira”, ha asegurado Rossi en el programa. El objetivo de esto, tal y como decía el periodista, sería evitar que la tonadillera diera declaraciones a ningún medio para no perjudicar a esta macrodemanda, dirigida a todas las tertulias en las que se habla de su vida más personal. No sería la primera vez que la tonadillera entra en directo a un programa para dejar declaraciones demoledoras por lo que “aislarla” sería la mejor opción: “Aislarle de que tenga un calentón y entre por teléfono o responda en la calle o algo”. Para ello “lo mejor es no tener teléfono. Estás apartada y si estás así durante cinco años consigues que se te centre solo como artista y puedan argumentar que te has dedicado a tu faceta profesional y te apartaste de los medios”, ha seguido contando esta estrategia. Cuando se cumpla este plazo de tiempo, la tonadillera podría argumentar que se habla de su faceta privada de cara a esta “macrodemanda”.

Antes de que se pueda llegar a ese límite Isabel Pantoja tendría otro asunto pendiente: sanear sus cuentas pendientes. Algo que parece más cercano que nunca, con tres nuevas fechas casi cerradas que pronto se anunciarán, una gira de verano y nuevos proyectos para el próximo año: “Se va a sanear y va a liquidar todo”, ha zanjado Antonio Rossi en el espacio presentado por Joaquín Prat.