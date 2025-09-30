Eugenia Martínez de Irujo comparte una fotografía inédita con su madre, la duquesa de Alba: su impactante parecido

El recuerdo de la duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart, sigue muy presente en todos sus familiares que, siempre que tienen ocasión, homenajean su figura. En esta última ocasión, su hija, Eugenia Martínez de Irujo, le ha dedicado unas emotivas palabras en Instagram junto a una fotografía inédita de ambas.

Tiernos recuerdos

"He visto esta foto tan bonita y no he podido evitar publicarla para recordar a mi madre…Siempre conmigo", ha escrito la duquesa de Montoro junto a una tierna fotografía en la que aparece de niña dando un beso y un abrazo a su madre. Ha llamado la atención el innegable parecido de ahora de Eugenia Martínez de Irujo con la duquesa en esa foto, detalle que no ha pasado desapercibido por sus seguidores.

La publicación se ha llenado de numerosos mensajes de amor y cariño hacia la duquesa y su madre, una de las mujeres más influyentes de nuestro país hasta su muerte, el 20 de noviembre de 2014. "Me muero. Las mujeres a las que admiro", ha escrito Tana Rivera en la publicación. Natalia Verbeke y Mariola Orellana han sido unas de las íntimas amigas de Eugenia que han comentado el post.

La casa de Alba se va de boda

Eugenia Martínez de Irujo ha recordado a su madre tan solo cuatro días antes de la boda de su hermano Cayetano con Bárbara Mirjan. El próximo 4 de octubre, gran parte de la casa de Alba volverá a reunirse para acompañar al duque de Arjona en su gran día. La pareja ha elegido la iglesia del Cristo de los Gitanos para dar el "sí, quiero", lugar en el que se encuentran los retos de la duquesa de Alba.