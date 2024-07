Eugenia Martínez de Irujo y sus nuevos músculos de acero: su impresionante transformación física

Llega el verano y con ello la indumentaria deja poco a la imaginación y mucha piel a la vista. Esto ha dejado al descubierto la increíble transformación física deEugenia Martínez de Irujo, que ahora presume casi por arte de magia unos impresionantes músculos que ha dejado a todo el mundo en shock. Aunque hay que reconocer que la magia no ha tenido nada que ver en este caso, pues su modelada anatomía es fruto de estrictas rutinas de ejercicios, muchas horas sudando la gota gorda y, por supuesto, una cuidada alimentación en la que se mide con mime lo que se come, no tanto para asegurar su buen físico, sino más por prometer una vida más saludable y equilibrada.

Story de Eugenia Martínez de Irujo Instagram

Sea como fuere, todos quieren tener la fibrada espalda de la duquesa de Montoro a sus 55 años, sin atender demasiado a cómo lo ha conseguido. Para aquellos que les es poco motivador el gimnasio y privarse de los pequeños placeres de la vida, ver este tipo de transformaciones físicas es un aliciente a realizar un cambio de vida. Si ella lo ha conseguido, con esfuerzo y dedicación, todos podemos intentarlo. Al menos es el mensaje que trasciende de sus últimas fotografías, en las que la hija de la duquesa de Alba tan solo quería presumir de un look ideal para las citas más especiales de cara a este verano recién estrenado. Un vestido que ella misma califica como “alegre e ideal”, que ha dejado a la vista de sus seguidores su musculosa espalda.

Con la espalda al aire, gracias a una blusa de cuello halter a juego con una falda de rayas en tonos rojizos, Eugenia Martínez de Irujo ha sorprendido a propios y extraños. No solo por su aplaudido outfit, que está haciendo las mieles de las expertas en moda y también de sus fans, sino especialmente porque nos permite ver con detalle cómo ha moldeado su silueta en el gimnasio con estratégicos ejercicios para sacar el mayor provecho a cada uno de sus músculos. Su espectacular físico y tono encierra mucho esfuerzo, gran dedicación y, sobre todo, una fuerza de voluntad digna de admirar, pues no puede conseguirse si se permite demasiados caprichos en lo que a la alimentación se refiere. Parece que ella puso en la balanza lucir impresionante este verano o estimular su paladar con manjares que terminan enquistados en las caderas y la resolución es evidente.

Story de Eugenia Martínez de Irujo Instagram

Aunque no ha querido mostrarnos su rutina de ejercicios, Eugenia Martínez de Irujo sí que ha dejado una ventana abierta a lo que come en sus redes sociales. Suele compartir imágenes de sus platos estrella, donde destacan las ensaladas, siempre con productos de temporada e ingredientes frescos. Una de las más recurrentes de la que ha presumido en varias ocasiones es aquella donde los canónigos, el aguacate o el tomate seco son los protagonistas, aunque siempre optando por una fuente de proteínas, en su caso suele ser el atún. Además, para combatir el calor de estos días, se decanta por mantenerse siempre hidratada con agua infusionada con frutas, que aporta sabor y nutrientes extra al agua para hacerla más atractiva y no caer en la pereza de beber. Así, ya le hemos visto cómo se decanta por sus sabores preferidos, entre los que destaca la naranja, el limón o las fresas. Algo que comparte con sus seguidores en busca de que sigan sus consejos de autocuidado, más allá del resultado físico que cada cual persiga y es que no a todas las mujeres les gusta sacar tanto músculo, aunque todas aplaudan el esfuerzo que se esconde tras él.