Eugenia Osborne, «hundida» por las críticas en Instagram

Eugenia Osborne no ha podido más.La hija de Bertín Osborne ha enviado un mensaje a sus seguidores tras ser objeto de numerosos comentarios negativos por uno de sus últimos post en las redes sociales. Eugenia asumía el reto de maquillaje de pecas utilizando un brote de brócoli y fueron muchos los que la criticaron. Ahora ella ha decidido dar romper su silencio y mostrar cómo se siente ante tantos comentarios "dañinos". «Si todas las personas (y me da pena ver que la mayoría son mujeres) que me han dejado comentarios negativos e incluso insultantes tenían la intención de hundirme hoy, les doy la enhorabuena porque ¡lo han conseguido!», publicaba en sus stories.

«Normalmente, a los comentarios dañinos no les hago ni caso porque si lo hiciera acabaría con una depresión (hay gente ahí fuera muy cruel, sin empatía, tóxica y maleducada) pero supongo que hoy me cogen cansada física y emocionalmente», explicaba. Eugenia Osborne que cuenta con más de 225 mil seguidores suele subir sus rutinas de belleza así como sus propuestas de looks diarios. Pocas veces es objeto de crítica, pero esta vez considera que se ha ido de las manos. No obstante, su legión de fieles también han querido mostrarle su apoyo.