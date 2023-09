La artista sevillana Jessica Cánovas, más conocida como La Flaka, lleva más de 12 años encima de los escenarios. Desde pequeña sabía que quería ser cantante y ha dedicado toda su vida al mundo de la música. La de Triana se ha hecho un merecido hueco en el mundo de la música y cautivó a toda la audiencia en "La Voz" junto a Alejandro Sanz, con el que mantiene una estrechísima relación de amistad desde hace años, mucho antes de que participase en el talent show. Junto a Junior Míguez, su marido, forma un tándem perfecto, tanto dentro como fuera del estudio de grabación. A La Flaka el arte le corre por las venas y con su single "Obsesión" ha querido rendir homenaje a Ana Gabriel, una de sus artistas favoritas, aportando a la canción de la mexicana su esencia y estilo tan personal. Hablamos con ella de música, familia, trabajo y salud mental.

"Obsesión" es una canción de la artista mexicana Ana Gabriel… ¿Por qué ha querido versionar esta canción? ¿Qué significa para usted?

Porque desde que la escuché por primera vez me volví loca con ella, y desde entonces siempre la he tenido como banda sonora de mi vida.

¿A dónde quiere llegar con este single?

Yo quisiera llegar a que Ana Gabriel me escuchase y me dijese, "vente pa 'ca Flakita" que vamos a hacer un concierto juntas (risas). Pero bueno, realmente pienso que hay que ir como se va, con buen pie y para adelante poquito a poco, con mis conciertos, que no me faltan.

Supongo que esta cantautora habrá sido una de sus grandes inspiraciones… ¿Qué otros artistas le han inspirado en su carrera?

Ana Gabriel me ha inspirado bastante, pero también Alejandro Sanz, que desde pequeña lo escucho. En mi casa se escuchaba mucho a Isabel Pantoja, Camarón de la Isla… Tengo muchísimos estilos, de flamenco a Michael Jackson, de una vertiente a otra.

¿Siempre quiso dedicarse a la música?

Bueno...sí. Realmente, cuando era muy pequeña quería ser monja. Me llamaba mucho la atención y yo pensé: “Seré la monja del coro”. Empecé en el mundo del cante y, con doce años, me subí con mi tía a un escenario por primera vez y cuando vi al público y la vibra, decidí ser cantante.

Para ser monja debería ser religiosa… ¿Sigue siéndolo a día de hoy?

Sí. Soy super religiosa. Aparte, tengo muchísima fe.

¿Y con quién le gustaría colaborar en un futuro?

Con Alejandro Sanz, sería para mí un honor. Con Rosario Flores, tiene una energía que me encanta. Con C. Tangana, más metido en lo urbano… Con Luis Miguel, imagínate lo que quiero. Con Rosalía, me encantaría. Yo siempre he dicho que soy como "raperosa". Me gusta el rap, me gusta el flamenco… Tengo una mezcla de todo.

Producida por Junior… ¿Cómo es trabajar con su marido?

Pues muy divertido. Hay momentos que son muy divertidos y otros que son una guerra, aunque nos dura muy poco. Discutimos un poco como pareja, pero realmente nos llevamos 24 horas al día juntos, y nos peleamos muy poco para todo el tiempo que pasamos juntos.

¿Las peleas se quedan en el estudio de grabación o continúan fuera?

Yo soy un poco de…Te vas a enterar. Pero cuando llego a casa se me olvida, no me dura mucho. En el coche, cuando salimos del estudio, si voy un poco enfadada… le suelto toda la retahíla y ya está. Después, se me ha olvidado. Solo tengo ese momento.

¿Cómo se encuentra él en estos momentos?

Muy bien, también con sus canciones. En el estudio, componiendo, ayudándome a mí. Tenemos la escuela de baile, que ha cerrado en junio hasta septiembre. Él muy bien, volviendo a florecer. Yo creo tanto en él, un artista tan grande, con tanto talento…Que al final, otra vez va a volver donde tiene que llegar.

¿Me podría desvelar algún futuro proyecto laboral que tengáis entre manos?

Estamos ahora mismo seguimos en el estudio, creando. En conjunto, tenemos pensado sacar algo juntos porque en los directos nos lo piden. Pero ahora mismo, a día de hoy no tenemos nada. Él por su lado, yo por el mío, yo le ayudo… Somos un equipo.

¿Cuál es el secreto de vuestra relación?

Yo creo que mucho amor. Yo lo amo y él me ama a mí. No porque yo lo diga, sino porque me lo dice todo el mundo: "Mira como te mira el Míguez". Después, el respeto, nos respetamos mucho. Yo tomo mis propias decisiones y él toma las suyas. Aunque nos pidamos opinión, al final la decisión es de cada uno. Y eso es muy importante. Si yo quiero hacer esto, lo hago.

Fue una de las caras más conocidas de "La Voz"… ¿Le gustaría participar en otro talent show? ¿O en un reality?

En “Tu cara me suena” me gustaría. Yo soy muy cachonda y para mí, sería un reto meterme en el personaje de otro artista poderlo defender. Entiendo que, yo tengo mucha personalidad en la voz y sería un reto muy grande. Otra vez en "La Voz" no me metería. En "Mastserchef" me encantaría.

Tiene muy buena relación con Alejandro Sanz… ¿Ha podido hablar con él recientemente?

Sí, hablo con él. Yo con Alejandro tengo muy buena relación, lo quiero muchísimo, es mi amigo. Yo soy su amiga. Yo, realmente, no le he preguntado nada. Simplemente, cuando hablo con él, le pongo “un besito” y “te quiero”. Eso es amistad.

Ahora mismo el artista está atravesando por una época complicada… ¿A usted también le ha sucedido?

Sí, yo creo que a todos nos pasa. Hace poco, estaba hablando con Junior de por qué, cunando nacemos, no nos dan un médico de cabeza y un terapeuta. Hay cosas que vemos y las normalizamos y no tendríamos que hacerlo. Realmente no sabes lo que te pasa porque no lo ves. Todos tenemos momentos así y, cuando pasan, tenemos a nuestros amigos para que nos den mucho cariño. Y por supuesto con la ayuda de los terapeutas Estoy totalmente a favor de la salud mental.

¿Ha ido al psicólogo?

Sí. Yo soy de terapeuta y a mí me encanta. La cabeza es tan importante como cualquier otro órgano. Incluso a veces es más compleja, hay tantas cosas ahí metidas que no sabes ni lo que hay.

Al final, la industria musical no deja de ser un lugar complicado… ¿Qué le diría a alguien que acaba de empezar?

Que no pierda la ilusión, que siempre lo haga con cariño, con corazón y ganas. Al final no sabe uno cuando va a llegar el momento, pero te llega. Si no pierdes la fuerza y tienes ganas de avanzas. Esta profesión es muy complicada.