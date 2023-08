Alejandro Sanz, a Jenni Hermoso: "Has cambiado un país de golpe sin querer"

El beso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora de la Selección Española de Fútbol, Jenni Hermoso, tras proclamarse Campeonas del Mundo, sigue generando reacciones. El último en pronunciarse ha sido el cantante Alejandro Sanz. El artista ha querido lanzar palabras de aliento, y también de agradecimiento, a la futbolista.

"A tu lado", ha escrito ha escrito Sanz en su perfil social. "Has conseguido ganar un mundial queriendo y has cambiado un país de golpe sin querer", ha concluido su mensaje que acapara ya millones de "Me Gusta".

Mensaje de Alejandro Sanz a Jenni Hermoso Instagram

Pero no ha sido el único, también Sara Sálamo apoyaba a Hermoso desde su cuenta de Instagram no sin por ello recibir también amenazas. La actriz tan solo compartió el mensaje de apoyo que su pareja, el futbolista Isco Alarcón, había dedicado a su compañera de profesión: "Si no fue consentido, es un abuso de poder y le mando todo mi apoyo a Jenni".

Iker Casillas, las ministras en funciones Yolanda Díaz, Ione Belarra e Irene Montero han lanzado también mensajes de ánimo a Jenni Hermoso, protagonista involuntaria del "escándalo" Rubiales.