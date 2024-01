El futuro enlace de Ana Villarubia, exnuera de Ana Rosa, con el tío de Íñigo Onieva

Ana Villarrubia ha anunciado en redes uno de los próximos enlaces que más dará que hablar en la crónica social. La psicóloga y colaboradora de “Mañaneros”, que estuvo casada con el hijo mayor de Ana Rosa Quintana, compartía con sus seguidores su “Sí, quiero” más especial junto a varias fotos posando con su anillo de compromiso y su actual pareja: Pedro Onieva, el tío de Iñigo Onieva.

La rueda de los preparativos ya está en marcha y, según se ha comunicado en el programa de Jaime Cantizano, tendrá lugar el próximo 3 de mayo. Durante el programa sus compañeros la han felicitado por la reciente boda con el hombre del que ella está “muy enamorada” y, como ha indicado en el espacio televisivo, no piensa dejar que los nervios le arruinen el disfrutar de esta gran noticia.

“Porque te quiero a ti, porque eres lo mejor que podía pasarme en la vida, o en cien mil vidas más. Total, ya no existe otra. Esta, que sepas que la quiero vivir tanto aquí como en Baena, tanto en Madrid como en cualquier lugar de Andalucía”, dedicaba a su futuro marido estas palabras junto un carrusel de imágenes en las que se puede apreciar la complicidad que tiene la pareja.

Han pasado ocho años de su boda con Álvaro Rojo y la colaboradora no ha dudado en expresar la felicidad que siente ante su nuevo amor, pero sin olvidar lo que ha vivido en el pasado: “Porque si me estrello… (que ya lo he hecho) habrá merecido la pena una y mil veces”, declara sobre su anterior relación que acabó en divorcio.

Tras el anuncio no se han hecho de esperar las reacciones de amigos y seguidores de la mediática exnuera de Ana Rosa. A todos los mensajes de apoyo y felicitaciones, Ana Villarubia ha dedicado su tiempo para responderlos y expresar lo feliz que se encuentra en estos momentos, lo afortunada que se siente por las personas que han llegado a su vida. “Enamorada hasta las trancas. ¿Y ahora qué hago?” ha respondido a uno de los comentarios que le ha hecho su amiga y compañera Laura Lobo.

José Pedro Onieva es director de una empresa de atención y gestión de servicios de urgencia y emergencias y, aunque por el momento no se conozca exactamente cuánto tiempo llevan de relación, no cabe duda de que están viviendo uno de sus momentos más dulces juntos. Un enlace fechado para inicios de mayo que será muy esperado y al que probablemente asistan tanto Íñigo Onieva, sobrino del novio, como Tamara Falcó.