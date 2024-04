Gabriela Arrocet denuncia amenazas de muerte de Terelu Campos y Carmen Borrego

En resumen, la culpa de todo es de las Campos. Al menos eso es lo que se desprende de la entrevista que Gabriela Arrocet ha concedido a ‘De Viernes’ para defender a su padre, Edmundo Bigote Arrocet, de las reacciones a sus propios ataques. Y es que el cómico chileno aprovechó la última disputa familiar de Carmen Borrego con su hijo, José María Almoguera, para regresar al kiosco rosa y los platós de televisión para cargar contra las hijas de María Teresa Campos. En realidad, poco nuevo pudo contar sobre ellas, más allá de quejarse de que no le dejan en paz y que le deben dinero, dado que de la relación entre Carmen y su vástago poco sabía, al reconocer que les había visto juntos en contadas ocasiones. Menos aún sabe Gabriela Arrocet, que ahora regresa a la picota informativa para sacar la cara por su progenitor, a quien considera víctima de la familia a la que perteneció y de la que salió de forma precipitada y, según dicen, mediante un mensaje de texto vía WhatsApp.

Este último punto lo niega tajante la entrevistada por Santi Acosta y Bea Archidona: “Mi padre terminó con María Teresa Campos en una conversación cara a cara como lo hacen dos personas adultas y maduras. Que muestren el WhatsApp. Nunca lo han mostrado”, reta Gabriela Arrocet, que mantiene que “antes de que dejara la relación, ellas metieron su mano para que la relación se tornara en tóxica y lo consiguieron”. Nada fue culpa de la propia pareja, mucho menos del cómico. Para ella, la responsabilidad del declive de su relación fueron las hijas de la presentadora, aunque el chileno siga manteniendo que casi no veían a su madre, lo que resultaría curioso ese poder de convicción a distancia, mediante “mentiras sobre todo”.

Pero las acusaciones de la hija de Bigote Arrocet suben el tono rápidamente. Cuela varias en su entrevista, pero quizá la más grave es aquella en la que acusa a Terelu Campos y Carmen Borrego de haber presuntamente amenazado de muerte a su padre, entre otras cosas: “¿Cuántas portadas han hecho hablando de mi padre? Han dicho que es un sinvergüenza, que da asco, que es un retrasado, incluso hay una amenaza de muerte. Dicen: ‘Si tengo a Edmundo delante lo mato’. ¿Por qué no puedo defender a mi padre? Yo jamás hablaré mal de mi padre”. Pero no se queda ahí, dado que mantiene además que las hermanas se han hecho fuertes mediáticamente gracias al apoyo incondicional de compañeros de trabajo a los que ella considera “una tribuna permanente con colaboradores que lo único que hacen es aplaudirles. Me llama la atención cómo le dan tribuna a una persona que no para de mentir tanto Carmen como su hermana”.

El enfado de Gabriela Arrocet con Terelu Campos y Carmen Borrego es un hecho y viene de lejos. Casi desde el principio de su relación, cuando ella tuvo muy claro que no quería tener trato alguno con ella, pese a que sus progenitores viviesen una intensa historia de amor: “Yo a María Teresa la conocí en Chile. No me interesó conocer a sus hijas. Me parecían impresentables y no quise nunca conocer a las hijas. Yo a María Teresa la admiro, la encuentro una mujer inteligente, una gran comunicadora. Me gustaría que toda España supiera que nosotros la queríamos mucho y que siempre la hemos admirado”, subraya, aunque quizá la presentadora no esté viendo con buenos ojos allá donde esté cómo hacen sangre con sus hijas, mediante exclusivas bien cobradas. Ella tiene otra opinión y se reafirma en que “no me interesó conocer a dos personas que pueden tratar así a su madre delante de todo el mundo”.

“Ella era una mujer muy inteligente que eligió estar con mi papá sabiendo cómo era él. Mi padre siempre le fue fiel”, afirma Gabriela Arrocet dolida por ver cómo el honor de su familia está puesto en tela de juicio. “Mi padre lleva 60 años de trayectoria artística. Ha triunfado en Chile, también en España. No es una persona que necesita vender exclusivas como ellas. Los que han dicho que yo con mi papá no tengo relación están mal informados. Mi padre nunca se ha metido en mis decisiones”. Quizá se refiere al hecho de sentarse en un plató de televisión a dar una exclusiva para hablar de una relación que terminó años atrás y cuya protagonista ya no están entre nosotros para defenderse o decir en qué puntos no están contando toda la verdad. Pese a todo, ella continúa y dice que “mi padre hizo feliz a su madre por lo menos durante cinco años. Lo pasaron súper bien juntos. Es mirar las imágenes para ver la cara de felicidad de María Teresa. Todo iba bien hasta que una de las hijas empezó a contar cosas a la madre. No existen esas fotos de las que se ha hablado. Ellas fueron las que boicotearon la relación de mi padre con María Teresa Campos (…) Yo les diría a Terelu Campos y Carmen Borrego que son expertas en la mentira”, sentencia.