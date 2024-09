Gema López presume de cuerpo: el resultado de su remodelación 360

Gema López no oculta que ha confiado en alguna que otra ocasión en el bisturí para sacar más partido a su belleza natural. Además de numerosos tratamientos estéticos no invasivos, también ha moldeado su silueta poniéndose en manos de cirujanos, como así hizo hace dos años, cuando se sometió a una remodelación corporal de la que está encantada. Echando la vista atrás y viendo los resultados tras el paso del tiempo, la periodista no solo no se arrepiente de pasar por quirófano, sino que además recomienda la experiencia para aquellas personas que no se sientan conforme con su silueta y vean su autoestima dañada. Ahora luciendo tipo en ‘Espejo Público’, en realidad nunca ha tenido sobrepeso, pero sí que se quejaba de la acumulación localizada en el vientre después de haberse convertido en madre. Una zona difícil de eliminar, pese a realizar ejercicio específico y una cuidada dieta. Para ella su mejor aliado fue el bisturí, como así ha recordado ahora presumiendo de figura.

Gema López GEN GTRES

“Hace dos años decidió someterme a una remodelación 360 sobre todo en la zona del abdomen porque, aunque yo soy una persona delgada, pues había sido mamá y esa zona siempre pues notaba que tenía un poco de acumulación de grasa. ¿Esto qué suponía? Pues que a la hora de vestirme era una zona que me acomplejaba un poquito y que yo no me veía libre para ponerme todas aquellas cosas que a mí me gustaban”, detalla Gema López por qué se lanzó a un tratamiento con el que ha conseguido obtener confianza en sí misma, al menos sí a la hora de abrir el armario y elegir el look sin reparar en posibles imperfecciones.

Eso sí, la periodista no quiere que nadie se lleve a equívocos y piense que es fácil salir del quirófano presumiendo de silueta. Además de todo lo que conlleva la entrada a un quirófano y el proceso postoperatorio, hay que tener en cuenta que la línea hay que mantenerla. Es decir, que la remodelación 360 moldea el cuerpo eliminando la grasa acumulada, pero fácilmente puede volver a su sitio si no se cuida con mimo la alimentación y se incluye una buena rutina de ejercicios. Este proceso estético supone un empuje para obtener resultados rápidamente, pero que habrá que mantener con esfuerzo y dedicación. Así lo lleva haciendo Gema desde hace dos años, cuando salió de la clínica con nuevo tipín: “Es la mejor decisión que he tomado. Dos años después los resultados siguen siendo intactos, es una pequeña intervención, eso sí, luego hay que cuidarse haciendo una serie de masajitos y todas las recomendaciones de los doctores, pues los resultados son duraderos en el tiempo. Así que creo que ha sido la mejor decisión que pude tomar en su momento”.

Gema López comparte su experiencia a través de un vídeo en colaboración con la clínica en la que confió su renovada figura. Ha realizado una visita póstuma para mostrar lo contenta que está con los resultados. Mientras se mira en el espejo, juega con su indumentaria para presumir de vientre plano, el mismo que desde hace unos años es habitual en el kiosco rosa cada verano. Los paparazzi le han cogido gusto a la periodista y cada verano cae en sus objetivos, sirviendo de muestra de la evolución que ha experimentado su anatomía a lo largo del tiempo. Ahora conocemos un poco mejor uno de sus secretos para lucir perfecta en bikini en las portadas del papel cuché.