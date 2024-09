Gene Gallagher, el atractivo hijo de Liam, uno más en la gira de Oasis del año que viene

Gene Gallagher, hijo de la cantante canadiense-británica de All Saints, Nicole Appleton, la segunda esposa de Liam, recibió su nombre en honor al líder de Kiss, Gene Simmons. Es el líder de un grupo de rock independiente, Villanelle, una banda que actuará como telonero de Oasis, en la gira del próximo año.

"Se lo ha contado a algunas personas y está muy emocionado", destaca una fuente a MailOnline . "Le encanta tocar con su padre y sabe que será muy importante para su carrera musical". Desde sus inicios ha hablado de su ambición por llegar a ser la "banda más grande del mundo", un sueño que podría convertirse en realidad con la ayuda de su padre.

Liam Gallagher parece tener mucha fe en el talento de su hijo, por lo que no ha dudado en que Villanelle fueron elegidos como teloneros de la gira en solitario del cantante este verano. "La primera vez que mi padre vino a verme me dijo: 'Vamos, veamos de qué estás hecho porque si eres una mierda no tocas'", le dijo Gene a The Times en una entrevista. Sin embargo, Liam tuvo que reconocer que "son buenos. Me los voy a poner primero", escribió en Instagram.

No es su primera incursión en el mundo de la música. El modelo toco el año pasado en lugares más pequeños del Reino Unido, pero si duda será una experiencia tocar ante las multitudes que reúne el grupo Oasis. Tienen firmadas 17 fechas en Dublín, Liverpool, Manchester y Londres y las entradas se agotaron en solo diez horas.