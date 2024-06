Genoveva Casanova demanda a la revista que publicó sus fotos con Federico de Dinamarca

Se convirtió sin quererlo en centro del foco mediático cuando la revista "Lecturas" publicó en portada sus fotos junto a Federico de Dinamarca. Genoveva Casanova optaba por desaparecer mientras acaparaba titulares en toda la prensa, nacional e internacional, y hacía tambalear el matrimonio del poco después rey de los daneses y su esposa, la reina Mary.

Genoveva Casanova, junto a su polémica portada con Federico de Dinamarca Gtres / Lecturas

En febrero, la ex esposa de Cayetano Martínez de Irujo anunció que tomaría medidas legales contra la publicación por considerarlo un atentado contra su vida privada. Una demanda de 400 páginas interpuesta por la socialité mexicana en colaboración con su exmarido, y que Beatriz Cortázar ha detallado en el programa "Y ahora Sonsoles". La colaboradora del magacín ha desvelado que la cantidad pedida supera el millón de euros.

Cortázarasegura que la demanda ha sido admitida a trámite y ha destacado que la cifra va acompañada de las costas judiciales. Desde el primer momento, Casanova aclaró que su relación con Federico de Dinamarca no tenía ningún tinte extramatrimonial y que solo eran amigos. "Quiero dejar bien claro que no tengo relación alguna con él, como se está dejando caer. Somos amigos y las fotos no demuestran nada. Salvo para quien quiera tergiversar las imágenes y ver donde no hay. Tenemos amigos comunes y yo no voy contando quiénes son mis amistades", expresó en un comunicado. Por su parte, la casa real danesa se desentendió de la situación desde el primer momento.