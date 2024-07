Gloria Camila muestra por fin el resultado de su doble operación estética

Gloria Camila Ortega permanece en un discreto segundo plano desde que se truncaron sus sueños como actriz y dejase de ser rostro habitual de los platós de televisión. Quiere centrarse en su faceta como diseñadora y apostar por su marca de ropa, abierta junto a dos amigas, pues el negocio no le va tan bien como esperaba en un principio. Pero más allá de esto, también vive inmersa en su remodelación física, una auténtica transformación a golpe de bisturí que ha dejado a sus seguidores boquiabiertos. Y es que la joven influencer acaba de publicar un vídeo en el que muestra cómo ha resultado después de su último paso por quirófano, detallando no sólo qué se ha hecho, sino también que ha supuesto para ella mirarse en el espejo después de vérselas con un cirujano plástico.

Gloria Camila a punto de ser operada Redes sociales

El pecho ha supuesto un gran problema para Gloria Camila en el quirófano. No terminaba de quedar a su gusto, llegando a pasar por las manos de un cirujano en varias ocasiones. Finalmente, hace dos meses decidió volver a boxes para reducirse el tamaño de los senos, modificando con ello su escote. Pero ya que estaba sedada, aprovechó para remodelar por completo su silueta, eliminando la grasa allá donde se había acumulado en exceso y aplicándola donde consideraba que le favorecía más para lucir una figura más acorde con las nuevas tendencias estéticas. Después de un duro postoperatorio, ya puede presumir de nuevas curvas de cara al verano. Pero antes ha querido detallar, punto por punto, cómo ha sido su transformación física y cómo le ha afectado esto a nivel físico y, por supuesto, también a lo que salud mental se refiere.

“¡Por fin! Aquí tenéis el resultado que me habéis pedido tantas veces. ¿Qué os parece? Yo estoy encantada, porque mis doctores han realzado mis partes más favorecedoras para mí. Y lo mejor es que el resultado continúa mejorando con el paso del tiempo. Ya sabéis que me gusta compartir con vosotros los momentos más importantes de mi vida. Y este se ha convertido en uno de ellos”, escribía Gloria Camila como acompañamiento al vídeo en el que detallaba en qué consiste la reducción de pecho y la remodelación 360 a la que se ha sometido. “He conseguido un cuerpo que me gusta mucho más y estoy más segura de mí misma”, son algunas de las positivas afirmaciones que ha realizado en su vídeo, al ver cómo gracias al avance de la medicina estética ha sorteado la tarea de lucir los mismos resultados con ejercicio físico y una alimentación saludable.

Lo que empujó a Gloria Camila a entrar en un quirófano y no confiar en la vía lenta, pero menos agresiva, que el ejercicio y la dieta, fue la ansiedad. Los problemas de salud mental habían supuesto una dificultad añadida, como así detalló cuando confesó que “debido a mi ansiedad y problemas emocionales, tiendo a fluctuar de peso. Últimamente he estado engordando, lo que me frustraba mucho, porque a pesar de hacer mucho deporte, no lograba perder esa grasa en ciertas áreas. Definitivamente, ha sido el complemente perfecto a mi rutina saludable para deshacerme de los pequeños cúmulos de grasa localizada y realzar mis partes más favorecedoras”. Parece que el resultado final le ha devuelto la seguridad en sí misma y le gusta lo que le devuelve el espejo cada vez que se mira. Le ha costado mucho, especialmente críticas, pero tiene claro que sobre su cuerpo tan solo ella va a decidir y si lo comparte con el mundo es por hacerles partícipes de sus pasos como influencer y no precisamente porque necesite el permiso o la validación externa para atreverse a ser feliz.