Habla el ex representante de Carmen Sevilla: "Estoy muy preocupado y me gustaría verla"

Carmen Sevilla permanece ingresada en estado grave en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, más concretamente en el área de cuidados paliativos.

Durante la jornada de este lunes, son muy pocos los datos que han trascendido sobre la actriz, ya que su hijo, Augusto Algueró, ha preferido desconectar su teléfono para permanecer junto a su madre en estos delicados momentos.

Carmen Sevilla en una imagen de archivo La Razón La Razón

Por su parte, Moncho Ferrer, íntimo amigo de Carmen y única persona autorizada por Augusto, que se encontraba hoy en Valencia, ha asegurado que no ha logrado contactar con él, pero que "Carmen ya llevaba delicada un tiempo".

LA RAZÓN ha podido hablar con Luis Méndez, el que fuese representante de la artista durante los últimos doce años que esta estuvo en activo: "Estoy muy preocupado. Me he enterado de lo de Carmen por la prensa, y he llamado y escrito a Augusto, pero no he recibido respuesta", ha comenzado diciendo, haciendo hincapié en que respeta totalmente la forma en la que este está protegiendo a su madre.

Méndez ha manifestado que le encantaría poder ver a Carmen y despedirse de ella, ya que fueron muchos años años que estuvieron trabajando juntos: "He compartido y vivido muchos momentos junto a ella, y aunque he querido ir a verla en varias ocasiones y no ha sido posible, me encantaría despedirme", concluye.