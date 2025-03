La herencia que Pepe Navarro no quiere dejarle al hijo de Ivonne Reyes: 10 millones de euros

“El patrimonio de Pepe Navarro es lo que podría estar detrás de la negativa del presentador a asumir la paternidad del hijo de Ivonne Reyes”, plantean desde ‘TardeAR’, alertando de que el periodista estaría tratando por todos los medios dejar al joven actor de 25 años sin lo que le corresponde por ley al ser legalmente su hijo. Su negativa hasta en cinco ocasiones a hacerse las pruebas de ADN terminó con la decisión de la jueza de adjudicarle el niño. Ahora quiere enmendar lo que entiende como un error, pero sus tretas serían más económicas que otra cosa.

Así lo defienden desde el programa de las tardes de Telecinco, que aseguran que “es una herencia que Pepe no estaría dispuesto a que sus otros hijos compartieran con su hermano Alejandro”. Sobre el tema, la actriz nada quiere decir u opinar, al considerar que es una cuestión tratada hasta la saciedad en los medios de comunicación, pero, más importante aún, en los juzgados. Ella ganó y no cabe lugar a recursos. Las estrategias de la parte contraria poco le importan ahora, 15 años después de vencerle.

La herencia que Pepe Navarro quiere ocultar a su hijo Alejandro

Pepe Navarro sigue firme en que Alejandro no es fruto de su historia con Ivonne Reyes y que cualquier otro podría ser el candidato. Incluso señaló a varios. Este lunes ha aparecido un posible padre biológico alternativo. Sea como fuere, como así aseguran desde ‘TardeAR’: “No quiere dejarle ni un solo céntimo de su patrimonio”. Algo que, por cierto, no sería poco, pues desde el programa desgranan qué está al nombre del presentador y qué podría acabar en manos del joven actor. Eso sí, repartiendo con sus hermanos, claro está.

“Alejandro Reyes podría pasar a tener en su poder varias y lujosas propiedades, como una casa de 112 metros cuadrados y 305.000 euros en Alcobendas, donde también posee un terreno de 28.000 metros cuadrados. Aparte, Pepe es propietario de dos garajes y de una mansión que es, sin duda, supondría la joya de la corona en esta suculenta herencia. Se trata de un casoplón en Ibiza de más de 30 hectáreas de terreno que, como ha informado la revista ‘Lecturas’ en exclusiva, están divididas en el Registro de la Propiedad en cinco parcelas de más de cinco hectáreas cada una”, desgranan. Son varios millones de euros. Los cifran en 10 millones, aunque no son precisos.

Este patrimonio deberá ser repartido en partes iguales entre los cinco hijos de Pepe Navarro. Eso sí, como mantienen en el citado programa, el presentador no se lo va a poner fácil a Alejandro para acceder a su parte del pastel. Primero, porque no quiere dejarle nada. Segundo, porque para acceder a algo va a poner una cláusula para que “sus hijos exijan la prueba de paternidad a su hermano Alejandro cuando él fallezca”. Tendría que pelear por su herencia. ¿Puede hacer esto? ¿Es un movimiento legal? El director de ‘Lecturas’ sostiene que el presentador tiene sus propiedades a nombre de algunas de sus 16 sociedades, “que no presentan sus cuentas desde hace un montón de años”. Alejandro no forma parte de ellas, por lo que tendría que mover cielo y tierra para conseguir lo que es suyo por ley. La batalla legal por la herencia será larga, aunque le corresponde un 20%.