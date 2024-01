El hijo de dos años de Carla Barber tiene que ser operado: "Está bastante mal, estoy acojonada"

Carla Barber atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. Bastián, su hijo de dos años fruto de su relación con Joseph Rodríguez, arrastra un problema de salud que le obligará a pasar por quirófano, tal y como la doctora ha venido detallando a través de sus redes sociales. "Meses pasando noches muy largas y preocupadas por él", señala la influencer, que lamenta que su primogénito "está bastante mal. Tiene terrores nocturnos. No respira bien. Ronca, duerme con el culo en pompa y bueno... Se despierta, además, y no para de llorar".

Una situación complicada que la ha llevado a buscar la ayuda de los mejores especialistas, que finalmente han dado con el diagnóstico del pequeño. "He hablado con el pediatra. He estado leyendo un poco, y por lo que me han recomendado, llevamos a Bastian al otorrinolaringólogo. Le hicieron ayer una prueba, una endoscopia nasal. Tiene las adenoides y las amígdalas hipertrofiadas", explica la doctora, experta en medicina estética.

Se trata de un sobrecrecimiento del tamaño de estos órganos que conforman el sistema linfático, que puede llegar a provocar apnea del sueño.

La solución pasa por someter al niño a una intervención quirúrgica, un procedimiento sencillo y rutinario para los médicos pero que no deja de ser un mal trago tanto para el paciente como para su madre. "Estoy un poco acojonada porque es una cirugía y dicen que lo pasan mal. Después es muy doloroso. Es algo que, lamentablemente, tenemos que hacer y a ver si el pobre ya puede dormir y descansar. Y nosotras. Que menos mal que tengo a mi madre, porque si no, sería imposible", ha indicado Barber.

Esta mala noticia llega poco después de que toda la familia y seres queridos se reunieran para celebrar el bautizo de Bosco, su segundo hijo. La fiesta tuvo lugar en Gran Canaria y la doctora eligió para la ocasión un vestido diseñado especialmente para ella por la firma Però, propiedad de la modista Natalia Però.