Ibai Llanos visita la casa más cara de España: una mansión de 70 millones en Marbella con bolera incluida

Después de meses intentando concertar la cita, Ibai Llanos ha dado un paso más en su imparable ascenso y se ha plantado en la que se conoce como la casa más cara de España. Villa Bellagio, ubicada en la exclusiva zona de Sierra Blanca, Marbella, está valorada en la friolera de 70 millones de euros y acaba de salir al mercado. El gigante inmobiliario de 14.000 metros cuadrados, con 5.500 construidos, no es cualquier cosa: una auténtica mansión con detalles que parecen sacados de una película de lujo.

Diseñada por el arquitecto Jesús del Valle, esta propiedad deslumbra no solo por sus espacios amplios, sino también por sus zonas de ocio. En su planta inferior, Villa Bellagio cuenta con dos saunas, un enorme gimnasio, un bar, un cine privado y hasta una bolera."“Aquí no te pueden decir que no hay hueco para quedarte a dormir”, comenta el streamer vasco, entre bromas, mientras recorre esta especie de palacio de los sueños.

El recorrido que Ibai hizo por la propiedad, y que compartió en su canal de YouTube, estuvo lleno de asombro y comentarios que reflejan la magnitud del lugar. La casa tiene 13 habitaciones y 16 baños, cuatro cocinas para no quedarse nunca sin comida, dos piscinas para refrescarse y 16 terrazas que multiplican las vistas de postal que ofrece. Y, por si fuera poco, el jardín se lleva la palma: con una extensión que Ibai comparó nada menos que con el estadio Santiago Bernabéu, la imagen no deja de impresionar. “El Santiago Bernabéu aquí metido en una casa”, soltó el bilbaíno entre risas y asombro.

Otro de los puntos fuertes de la visita fueron las vistas al Mediterráneo desde apenas 300 metros sobre el nivel del mar. La "suite presidencial", con su terraza gigante, es probablemente el lugar más deseado de la mansión. "Creo que es por lo que más merece la pena esta habitación", aseguró Ibai con sinceridad, mientras disfrutaba de esa panorámica única que solo puede ofrecer una joya de la Costa del Sol.

El momento más inesperado de la visita llegó cuando el dueño de la mansión apareció y llevó al influencer hasta el garaje. Un espacio de auténtico lujo con capacidad para 40 coches, donde se exhibían varios modelos Ferrari que causaron sensación. No faltó tampoco la sorpresa de una bolera privada, otro capricho que eleva aún más el nivel de extravagancia y exclusividad de esta villa.

En definitiva, Villa Bellagio es mucho más que una casa: es un símbolo de opulencia, comodidad y extravagancia, donde cada rincón está pensado para vivir a otro nivel. Y que Ibai Llanos haya podido mostrarla, abre la puerta a que muchos vean por dentro lo que significa el lujo sin límites en España.