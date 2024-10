Inés Sastre: así es Diego Corrías, su único hijo y por el que cambió su vida

Mucho se está hablando estos días de Inés Sastre, después de ser ganadora del Premio T de Telva Moda, junto a Judit Mascó, Nieves Álvarez y Laura Ponte, por su contribución a la industria. Esto lleva a las cuatro féminas al plató de ‘El Hormiguero’ para hablar de su espectacular pasado sobre las pasarelas, siendo iconos de los diseñadores más aclamados, portada de las revistas más vendidas y de las mujeres más envidiadas. La vallisoletana tenía madera de estrella y así tuvo éxito en el modelaje y la interpretación. También en el amor, consiguiendo a algunos de los guapos oficiales del momento y los solteros de oro más aclamados como Luis Alfonso de Borbón, Colate Vallejo-Nágera o el millonario Antonio Fournier Conde. Pero tan solo un hombre le hizo dar el paso de pasar por el altar, Álex Corrías, con el que también se convirtió en madre de su único hijo, Diego.

Esta semana Grazia, celebra la navidad con Inés Sastre en portada. larazon

Su matrimonio fue fugaz, pues se juraron amor eterno en 2006 y poco más de año después se desdijeron. Aun así, siempre les unirá el cariño que sienten por su hijo, el cual ha heredado el atractivo de sus progenitores. También muchas de sus grandes pasiones, como así muestran encantados madre e hijo en sus redes sociales, cuando hacen escapadas para conocer mundo y conocer nuevos rincones, así como cuando se baten en duelo jugando al golf. Tienen una estrecha relación, pues la modelo aprovecha hasta el último instante con su niño, quien ya tiene 18 años y en breve volará del nido, como es ley de vida. Pero hasta entonces ha estado bajo su ala, primero en París, donde se ha criado, pero desde 2021 en Madrid, donde han emplazado su nuevo hogar.

Inés Sastre dio un giro radical a su vida cuando su hijo nació. Desde los 12 años comenzó a sumar contratos tanto en el mundo de la moda, como aquellos papeles que le convirtieron también en una actriz reconocida. Sin embargo, parece que se sentía más tentada por el modelaje, seduciendo a modistos y firmas dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero cuando su hijo Diego llegó al mundo en 2006 quiso centrarse en su papel como madre. Han pasado ya 18 años de aquello, pues el pasado mes de agosto el joven obtenía la mayoría de edad, lo que le abre a un sinfín de nuevas vivencias. Algo que suele asustar a una madre, aunque la modelo parece ver con naturalidad, pues ella misma persiguió muy pronto sus propios sueños: “Es algo que me hace muy feliz, porque creo que tiene que hacer como yo, vivir su vida. Me parece fenomenal, porque cada etapa tiene su momento. Es normal y muy sano que se vaya fuera del nido”, explicaba a las páginas de ‘Hola’.

Inés Sastre además puso de relieve que está tan orgullosa de su hijo Diego, que no ha tenido reparo alguno en que se le pusiese cara públicamente. No le ha ocultado al mundo, llegando incluso a aconsejar que no se le pixelase en los medios de comunicación, pese a ser menor de edad y ser algo que se respeta siempre a rajatabla. “Cuando Diego era pequeño, me dijo mi padre que por favor no pixeles al niño. Yo creo que es una cuestión de educarle con naturalidad. A mí me parece que el niño no se debe pixelar, pero casa uno hace lo que quiera con sus hijos”. Es más, recuerda la vez que su hijo vio una imagen suya en una revista y comprobó con horror que le habían difuminado el rostro con Photoshop: “Me dijo, ¿mamá, me pasa algo en la cara? ¿Por qué me la han borrado?”, comentaba como anécdota. Ahora Diego es ya adulto y desde las redes sociales muestra no solo su belleza, sino también su pasión por el fútbol y el golf, además de la adoración por su madre.