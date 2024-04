La inesperada petición de Ana Boyer tras dar a luz

El pasado 24 de abril Ana Boyer dio a luz en la Clínica Ruber de Madrid a su tercer hijo. La pareja formada por la hija de Isabel Preysler y el tenista Fernando Verdasco forman así una familia numerosa, ya que son padres de otros dos niños.

Dos días después de dar a luz, Boyer ha hecho una petición que ha sorprendido a todos. No, no se trata de tomar jamón como la mayoría de las embarazadas a las que durante la gestación se les prohíbe. Lo suyo está más relacionado con sus otros hijos. Ana Boyer ha solicitado volver ya a casa, solo un día después de dar a luz, según ha informado "Look". Una petición que, sin duda, demuestra no solo la fortaleza de Ana sino también lo bien que se ha recuperado del parto... y también su responsabilidad como madre de otros dos niños.

Normalmente cuando el parto sale según lo previsto, la madre recibe el alta junto al bebé 48 horas después del alumbramiento, ya que hay pruebas que hacer al recién nacido que requieren esperar ese tiempo, como la famosa "prueba del talón".

Lo cierto es que a esta hora Ana Boyer ya disfruta de su nueva vida familiar en su casa de Puerta de Hierro, donde no solo tiene espacio suficiente para dar la bienvenida al nuevo miembro de la familia, sino también ayuda con los pequeños.