La infanta Elena desvela por qué no ha podido estar con el Rey Juan Carlos I: "Desgraciadamente…"

La última visita del Rey Juan Carlos I a España tuvo lugar la semana pasada, cuando llegó el lunes 12 de mayo a Galicia para participar en las regatas de Sanxenxo, a bordo del velero Bribón, su actividad favorita durante sus estancias en el país.

Durante esa semana, el 16 de mayo, estaba programado un acto de conciliación en Santander entre Juan Carlos I y el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por la demanda por supuestas declaraciones injuriosas y calumniosas que el ex jefe de Estado interpuso contra el político.

Sin embargo, don Juan Carlos I no acudió personalmente al acto de conciliación, alegando que “hace mucho tiempo que no voy a Santander” y que en Sanxenxo “hace muy buen tiempo”, priorizando así sus actividades náuticas. El acto concluyó sin acuerdo, por lo que tendrán que ir a juicio.

Tras su estancia de seis días en Galicia, Juan Carlos I regresó a Abu Dabi el domingo 18 de mayo, sin realizar declaraciones públicas sobre la demanda ni sobre su ausencia en el acto de conciliación.

El Rey Juan Carlos en Sanxenxo Gtres

A diferencia de otras ocasiones, don Juan Carlos I no ha disfrutado durante su estancia en Galicia de la visita de su hija mayor, la infanta Elena. En el pasado, la duquesa de Lugo sí se ha acercado hasta Sanxenxo para encontrarse allí con su padre, una cita a la que algunas veces también se ha sumado la infanta Cristina.

Más sincera que nunca ante la prensa, ha sido la propia infanta Elena quien ha explicado las razones por las que la semana pasada no pudo estar con su padre en Galicia. Por lo visto, se encontraba de viaje. “Yo desgraciadamente he estado fuera, o sea que no he podido disfrutar de mi padre, pero en el próximo futuro seguro”, comentó ante los reporteros de “Europa Press” en los premios de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, donde se galardonó a figuras tan destacadas como Enrique Ponce.

La infanta Elena, más habladora que nunca, revela por qué no ha visto a su padre en su última visita a Sanxenxo Europa Press

Eso sí, la infanta Elena se muestra segura de que a su padre no le hizo falta su presencia para disfrutar al máximo de la tierra de Sanxenxo.

Algo más parca en palabras, también ha aclarado que su madre, la Reina Sofía, se encuentra “muy bien, fenomenal”, aunque lo cierto es que estas últimas semanas ha reducido su agenda y apenas se ha dejado ver en actos públicos.

Su última aparición pública tuvo lugar el 17 de marzo, cuando presidió la ceremonia de entrega del 60º Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura en la Casa de Vacas del Parque del Buen Retiro, en Madrid.