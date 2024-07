Una intimista Lara Álvarez se sincera con Bertín Osborne sobre su exposición pública y el acoso escolar que sufrió

Lara Álvarez fue durante muchos años uno de los rostros habituales de Mediaset, sin embargo, pese a su exposición en televisión, siempre ha sido muy celosa de su vida privada. Ahora, la presentadora ha destapado su faceta más intimista con Bertín Osborne en 'El show de Bertín', en Canal Sur.

Sus relaciones sentimentales y sus deseos de la maternidad

Sin intención de eludir ningún tema, Lara ha contestado las preguntas relacionadas con su vida sentimental: “La noticia es '¿Qué problema tiene con los hombres?', y yo digo: '¿Pero qué hombres?'. Si es que cruzo la puerta de mi casa y voy a un cine y ya estoy "enamoradísima“. ¡Qué te voy a contar a ti! Es complicado. Tengo 37 y solo quiero vivir lo que se vive a mi edad, que es poder ir a un cine, ver si hay feeling… Al final te condiciona la exposición al: 'Como no estoy segura, lo voy a hacer al revés: voy escondida, por la puerta de atrás, entonces ya no fluye de manera natural y no funciona, es complicado'” ha desglosado.

Además, la gijonesa ha admitido que no descarta la maternidad. "Yo no descarto ser madre, me encantaría, simplemente yo no renuncio a uno de los referentes más importantes en mi vida, que es mi padre, y es darle ese referente a mi hijo, tener un padre. No descarto ser madre soltera si cuadra, pero no me he rendido todavía, creo que es posible", ha expresado.

Una infancia marcada por el bullying

Hace unas semanas se conocía que la asturiana sería la nueva imagen de la Fundación ColaCao, para su proyecto 'Educando contra el bullying'. Con estos motivos, Lara se ha sincerado en el programa y ha confesado que sufrió bullying y acoso escolar cuando tenía nueve años. "De hecho, yo sufrí acoso escolar porque fui a un programa en el que los niños imitaban a cantantes, 'Menudo show , en el que sí que cantaban", ha relatado, agregando que después de quedar segunda en el concurso, fue cuando comenzó su infierno: "Lo primero que pensé fue qué había hecho mal. A partir de ahí, se desarrolla una serie de acontecimientos muy desagradables, entre los que hubo violencia física", ha revelado. Entre algunos de los episodios que llegó a vivir por culpa de este acoso, la comunicadora ha revelado que sufrió "balonazos", "insultos" y "humillaciones".

Lara Álvarez y Bertín Osborne Canal Sur

Lara ha afirmado que el apoyo de sus padres fue fundamental e invitó a los progenitores que veían la entrevista a que estuvieran muy atentos a ciertas señales que pueden indicar que su hijo sufre bullying. "Los niños que acompañan a ese agresor, es más probable que lo hagan por miedo a que les pase lo mismo que por otra cosa", ha sostenido.

Su paso por 'Supervivientes'

La periodista también ha hablado sobre su trayectoria en 'Supervivientes', programa que presentó durante siete años y ha admitido que unos de los motivos de su abandono fue su decisión de querer pasar más tiempo con su familia. "Eran cuatro meses fuera durante ocho años consecutivos, y hubo un momento en el que fui consciente de que la vida pasa para todos. Para mí, no hay experiencia más bonita que el tiempo compartido con mis padres”, ha reflexionado.

Asimismo, Álvarez ha reconocido que "no siempre" ha hecho "lo que ha querido en televisión", pero que ha sido consciente de la importancia de pasar por distintos formatos: “He entendido que era parte del camino, y que para tener una carrera con experiencia había que pasar por distintos trabajos”.

El presentador le ha preguntado si le recomendaría acudir al programa a lo que ella ha respondido con un rotundo "Ni de coña". "Si puedes, quédate tranquilito en tu finca con tu jamoncito y tu vinito. A los que somos de comer, Supervivientes no nos viene bien", ha bromeado.

Actualmente, Lara se incorporará a RTVE para presentar el concurso 'La conexión’, basado en el formato original ‘The Connection’ de MediaLane y emitido con éxito en NPO1, la cadena pública neerlandesa.