Isa Pantoja, más sincera que nunca, se pronuncia sobre la relación de Anabel y su madre: "Me duele y siento envidia"

Hoy Isabel Pantoja cumple 68 años. La tonadillera está de celebración y su sobrina Anabel se ha desplazado a Castellón, lugar en el que se encuentra en estos momentos la artista, para festejar con ella su aniversario y prepararse de cara al concierto de mañana. La influencer, en esta fecha tan señalada para su queridísima tía y a la que está muy unida, ha felicitado públicamente a la cantante en su perfil de Instagram, compartiendo un vídeo del momento en el que se enteró de que iba a ser madre junto a David Rodríguez.

Como era de esperar, las reacciones no se han hecho de esperar e Isa Pantoja no ha dudado en sincerarse en el programa "Vamos a ver", lugar en el que colabora, sobre qué le parece que su madre esté tan unida a su madre, con la que no mantiene relación desde hace muchísimo tiempo. Tras ver la felicitación de Anabel a Isabel Pantoja en directo, la hermana de Kiko Rivera se ha puesto seria y, más sincera que nunca, se ha sincerado con sus compañeros y la audiencia.

"¿Qué quieres que te diga? No he llorado. Me alegro por ellas, pero no me ha emocionado ni me ha dado pena. Me ha dado pena en el sentido que yo también soy madre", ha comenzado diciendo Isa Pantoja. Aunque ha recalcado que la relación que mantiene con su prima es excelente y que los problemas con su madre no han influido en absoluto entre ellas, ha reconocido que le duelen algunas situaciones. "Estoy hablando con Anabel más que nunca, todos los días. No quiero mirar al pasado y cuando me preguntan cómo me sienta verlas a ella juntas, tengo que decir que me alegra, pero me da envidia sana en ese sentido. Yo no estoy embarazada, pero me duele. Me duele, pero no por mí, ¿eh? Soy una persona adulta y estoy súper feliz. Ya no lloro como antes y en el día a día tengo a la gente que quiero y que me quiere y me siento plena", ha explicado la colaboradora.

Isabel Pantoja y Anabel Pantoja Europa Press

A pesar de la complicada situación familiar que están atravesando madre e hija, Isa Pantoja ha vuelto a recalcar públicamente la admiración que siente por la tonadillera: "Para mí es la número uno. Disfrutaba de sus conciertos con mis amigas y para mí era y es una persona súper importante". Eso sí, no le gustaría que, a día de hoy, la contratase para trabajar con ella como ha hecho con su prima Anabel, aunque "antes a lo mejor sí".

Sobre si la avisaría si se quedase embarazada de nuevo, la hermana de Kiko Rivera ha sido muy clara con sus compañeros: "Que me gustaría, sí, pero no sé si voy a intentar ponerme en contacto con ella. No saltaría la valla porque me quiero y no me da la gana, pero supongo que sí intentaría. Ella no se alegró de esta manera, pero siempre me apoyó en mi embarazo". "Me da pena que se vaya a vender sin poder despedirme", ha finalizado sobre su madre y la venta de Cantora, el que fue su hogar durante tantos años.