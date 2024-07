Anabel Pantoja acalla las alarmas de infidelidad a golpe de ecografía

Anabel Pantoja se encuentra en el quinto mes de embarazo y no lo está llevando del todo bien. La ilusión es máxima y es que está cumpliendo un sueño al lado de David Rodríguez, con el que va a ser mamá. Sin embargo, las noches en vela sin poder dormir, los dolores y las preocupaciones se le van acumulando. Más ahora, que vuelven a surgir rumores que señalan que su novio podría haber caído en la tentación, como así sucedido ya en anteriores ocasiones. Una vez más, el fisioterapeuta se enfrenta a informaciones, esta vez puestas de relieve por María Patiño con todo lujo de detalles, que ponen su lealtad en entredicho. Pero la influencer parece dispuesta a hacer oídos sordos y no atender a lo que se comenta sobre su chico, pese a que las pruebas que su amiga de ‘Sálvame’ podrían hacerle dudar.

Anabel Pantoja junto a su pareja David Redes sociales

La presentadora ha asegurado que el novio de Anabel Pantoja le habría sido supuestamente infiel con una joven que conocía ya desde el 2021. Una chica de Almodóvar del Río, Córdoba, con la que mantenía contacto estrecho y presuntamente también encuentros, siempre según María Patiño. Una amistad que terminó cuando otra persona le advirtió de que sus andaduras podrían acabar llegando a oídos de la sobrina de Isabel Pantoja: “Esa amiga se lo dice a David y David bloquea a la chica de Almodóvar del Río, con quien pasaba tan buenos ratos desde 2021 en un pantano”, deja caer. Eso sí, parece que no ha llegado la pelota al tejado de la influencer, pues no se ha hecho eco de estas nuevas acusaciones de infidelidad. Es más, continúa encantada de la vida con su embarazo, preparando la llegada de su bebé.

El pasado fin de semana celebró su cumpleaños por todo lo alto en Sevilla, junto a su madre después de años sin hacerlo. Además, era una fiesta doble, pues aprovechó la ocasión para conocer el sexo del bebé que esperaba, que resulta que es una niña. Y la pequeña ya tiene su primera fotografía oficial, la cual ha sido compartida por su orgullosa mamá influencer. Se trata de la primera ecografía que han realizado y que será una de las pocas fotografías que subirán de ella en las redes sociales. Al menos así lo ha confesado la propia Anabel, dejando claro que respeta el deseo de David de proteger la intimidad de la menor y que disfrute de un saludable anonimato durante su infancia. Algo difícil teniendo en cuenta el clan al que llegará, sobre el que se sitúan todas las atenciones.

“Mi gordita ya pesa casi 500 gramos y mide 25 cm”, escribe feliz Anabel Pantoja tras acudir a una revisión ginecológica y ver cómo se encuentra su hija. Lo hace como acompañamiento a la imagen de su ecografía, en la que se pueden apreciar ya sus primeros rasgos, algo difusos pese a los avances de la tecnología. Es pronto aún para tratar de encontrar algún parecido físico. Además, en la misma publicación que ha enternecido a sus fans, la influencer ha querido incluir un audio que reproduce el latido vigoroso de su bebé: “No ha parado de moverse y hacerle la vida imposible al médico. Dice que tiene carácter y genio… no sé a quién lo saca”, decía ilusionada con comprobar que todo marcha según lo previsto: “Ojalá pudiera describiros lo que siento dentro de mí y el momento tan mágico e irrepetible que no volveré a vivir”.

Pero no solo Anabel Pantoja ha disfrutado este momento único de ver a su pequeña a través de la primera ecografía. También el propio David ha estado en la consulta. Ajeno también a los rumores de supuesta infidelidad con una joven cordobesa, el señalado novio ha querido añadir su propio mensaje a la publicación: “Gracias mi vida por esta bendición y por todo lo que viene con eta Gitanita, aún no me lo creo. Ahora a seguir trabajando, luchando y disfrutando para preparar tu llegada Mi Vida: Te queremos tus papis”, le dedicaba a su chica y también a su bebé.