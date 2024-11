Isabel Jiménez rompe a llorar en Paiporta al conocer algunas de las historias personales de los afectados por la DANA

Cada vez son más los programas de televisión que despliegan a sus reporteros para informar in situ de la tragedia provocada por el paso de la DANA por la Comunidad Valenciana. Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat, Matías Prats, Iker Jiménez, Isabel Jiménez han llevado a cabo desde la zona 0 la cobertura informativa de la tragedia ocurrida hace ya una semana. Además han querido arropar a los damnificados con su presencia. El balance oficial de fallecidos es de momento de 217 personas y más de 2.000 desaparecidos.

Isabel Jiménez se ha trasladado a Paiporta donde ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano algunas de las historias personales de los damnificados. Consciente del horror que se está viviendo en la zona y la falta de recursos y ayudas de los vecinos, Jiménez se ha derrumbado y no ha podido contener las lágrimas. La presentadora se ha fundido en un conmovedor abrazo con una vecina de Paiporta, un gesto cargado de valor y que evidencia lo volcada que se ha mostrado Isabel Jiménez en mostrar su apoyo a las víctimas, conscientes de que aún les queda mucho hasta recuperar la normalidad.

"Nosotros estamos en una de las calles principales, un poquito a las afueras del pueblo por una cuestión de cobertura pero aquí os podéis hacer una idea del trasiego de maquinaria pesada, de los trabajos de limpieza que se están haciendo y también quiero enseñaros, si nos movemos un poquito, ese cementerio de coches, cientos de coches de los vecinos apilados que están trayendo hasta aquí y esta es una de las complicaciones que tienen los vecinos que dependen para todo del exterior porque han perdido su forma de moverse, de salir del pueblo, necesitan agua potable, necesitan comida... Les preocupa mucho la situación, sobre todo de los mayores que están en sus casas, que ellos no tienen capacidad de limpiar todo lo que ha entrado, todo el barro", ha destacado la periodista.

Ha destacado, además, el esfuerzo y sacrificio que están haciendo todos los vecinos: "Si nos movemos un poquito más adentro del pueblo, la cosa cambia completamente. Allí no han podido entrar las maquinarias, allí parece que no ha pasado ni un día de la DANA, hemos visto a los vecinos cómo están enfangados de limpiar. Es una tarea titánica, hay familias que nos contaban que están durmiendo en sus casas con la puerta abierta porque no tienen puerta, los bebés y los niños pequeños se los han llevado por una cuestión de sanidad".