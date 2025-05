Isabel Pantoja impone su ley en el contenido de la serie sobre su vida

Nada se lleva a cabo sin que ella dé el visto bueno. Isabel Pantoja impone su ley en los guiones de la futura serie sobre su vida. Supervisa todo al detalle y elimina lo que no le gusta. Y que nadie se atreva a llevarle la contraria. Tiene las ideas muy claras y exige que los episodios resalten lo mejor de su pasado.

La preparación de la serie se lleva en el más absoluto secreto; la tonadillera no permite la menor filtración. Se supone que no cometerá la osadía de ocultar los capítulos más oscuros de su existencia. Veremos cómo fue su estancia en prisión y las verdades sobre su relación sentimental con el fallecido Julián Muñoz. No todo ha sido un camino de rosas, de éxitos musicales y triunfos personales.

Serán siete entregas que abarcarán desde su infancia hasta la actualidad, con especial atención a su matrimonio con Francisco Rivera “Paquirri”. Lo que aún no se sabe es cómo abordará la relación con sus dos hijos o si revelará los entresijos que rodearon la adopción de Isa en tierras peruanas.

En cuanto a sus desavenencias con la antaño Chabelita, este mismo martes la periodista Silvia Taulés desvelaba que Pantoja echa mucho de menos a su hija. Pero, si eso es cierto, ¿por qué no se pone en contacto con ella ni ha estado a su lado durante el embarazo? Isa ya está en el octavo mes de gestación y su madre brilla por su ausencia.

Isabel Pantoja en una imagen de archivo Gtres

Tampoco su hijo Kiko mantiene relación con su progenitora; el cisma familiar parece irreconciliable. El que fuera “el niño de sus ojos” no quiere saber nada, por ahora, de su mamá. Y el tío Agustín, según se comenta en el entorno del DJ, tiene gran parte de culpa en ese distanciamiento materno-filial. El hermanísimo controla a la cantante y se muestra celoso de cualquiera que se le acerque.

Así, por el camino han ido quedando atrás aquellas amistades de Isabel que podían hacerle sombra. Hoy por hoy, todos esos amigos que marcaron distintas etapas de su vida han desaparecido por completo.