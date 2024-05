Isabel Pantoja da su último parte médico: “Muy prontito nos veremos”

Isabel Pantoja ha sido uno de los rostros más seguidos en redes desde que diera a conocer que por “razones de salud” tendría que aplazar su próximo concierto en Tenerife. Desde ese momento muchos han sido los que han tratado de arrojar luz al verdadero estado de la artista, asegurando que su situación sería bastante más complicada. Se llegó a especular que debido a la tromboflebitis, una enfermedad inflamatoria por la que tendría dificultades para estar mucho tiempo de pie, su gira a su 50 Aniversario podría verse en serios apuros.

Sin pronunciarse sobre la naturaleza de su dolencia, Isabel Pantoja ha reaparecido este viernes en sus redes sociales para terminar con los rumores sobre su salud. “Aquí firmando los discos para que os lleguen prontito. Deciros que estoy bien. Mandó un beso enorme a mi gente de Tenerife. Deciros que en septiembre estaremos juntos y a mí gente de Zaragoza que muy prontito nos veremos para que pasemos una noche inolvidable. Os quiere mucho vuestra Isabel”, decía en su última publicación.

Lo cierto es que su cuenta de “Instagram” ha estado constantemente actualizándose, compartiendo vídeos de seguidores bailando al ritmo de la intérprete de “Marinero de Luces”. Pero desde que se dio a conocer la cancelación de su concierto del 30 de abril en Tenerife no se la había vuelto a ver en ningún vídeo actual.

Con este comunicado de la propia tonadillera sus seguidores se han tranquilizado ante la posibilidad de que el siguiente en tener que posponerse fuera el de Zaragoza. Rápidamente, la publicación se ha llenado de comentarios de apoyo y emoción por ver que la artista vuelve con fuerza para darlo todo en su próxima actuación.

El regreso de Isabel Pantoja a los escenarios por su gira 50 Aniversario a su trayectoria profesional fue un soplo de aire fresco para sus fans, que la esperaban con ganas. Sin embargo, tras una actuación en el Wizink Center de Madrid cargada de sorpresas, el comunicado que anunciaba que no podría asistir a su próximo concierto en Tenerife despertó todas las alarmas sobre su estado de salud. “Lamentamos informar que el concierto de Isabel Pantoja en el Recinto Ferial de Tenerife ha sido aplazado debido a razones de salud de la artista. La decisión de aplazar no se ha tomado a la ligera y se realiza siguiendo estrictas indicaciones médicas. Agradecemos de antemano su comprensión y apoyo hacia Isabel Pantoja en este momento tan difícil”, rezaba el comunicado en el que no daban nombre a ese problema de salud de la tonadillera. Ahora se ha dado a conocer que su estado sería bastante mejor y estará lista para retomar su gira tal y como había anunciado.