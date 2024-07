Jennifer Aniston arremete contra J.D Vance, el número dos de Donald Trump, por sus declaraciones sobre las "señoras de los gatos"

El pasado-aunque no tanto, ya que fue en 2021- ha llamado a la puerta de J.D. Vance. En 2021, el número dos del expresidente Donald Trump afirmó en una entrevista en la cadena de televisión estadounidense Fox que las mujeres sin hijos no están preparadas para gobernar un país. Vance se refirió despectivamente a varias políticas norteamericanas como "señoras de los gatos" o "cat ladies", sugiriendo que las mujeres sin descendencia son "miserables en sus vidas".

"En este país estamos siendo gobernados por un puñado de señoras con gatos sin hijos que son miserables en sus vidas", declaró haciendo alusión a figuras como Kamala Harris, Pete Buttigieg y Alexandria Ocasio-Cortez. "Si miras a Kamala Harris, Pete Buttigieg, AOC, todo el futuro de los Demócratas está controlado por gente sin hijos", agregó. No obstante, esta afirmación carece de exactitud. Kamala Harris, por ejemplo, ha criado a sus hijastros desde pequeños, como aclaró la exmujer de su marido en su cuenta de 'X'.

Indignación de mujeres

Estas palabras han despertado la indignación de muchas mujeres, varias de ellas famosas, como la actriz y comediante Whoopi Goldberg, que ha expresado su indignación en un programa de televisión: "Señor, hay gente que ha elegido no tener hijos, por la razón que sea. Hay gente que quiere tener hijos, que no puede. ¿Cómo te atreves?"

Jennifer Aniston también se ha sumado a las críticas, expresando su desacuerdo en su cuenta de Instagram: "Señor Vance, rezo para que su hija tenga la suerte de tener hijos propios algún día", ha escrito la estrella de 'Friends'. "Espero que no tenga que recurrir a la fecundación in vitro como segunda opción. Porque tú también estás intentando quitársela", ha agregado.

La actriz Jennifer Aniston asiste a la proyección de The Morning Show de Apple en Londres. Doug Peters GTRES

Aniston se ha sincerado anteriormente sobre los retos de intentar quedarse embarazada: "Estaba tratando de quedar embarazada", contó a la revista Allure en una entrevista en 2022. "Fue un camino desafiante para mí el de hacer bebés", agregó. En la charla, la intérprete señaló que los medios pueden ser crueles con las mujeres en la industria del entretenimiento que no tienen hijos. y afirmó que tiene "cero remordimientos" de haber intentado tener hijos a través de fecundación in vitro. "Habría dado cualquier cosa por que alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor'". Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy… el barco ha zarpado", expuso.