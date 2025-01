Jessica Simpson y su esposo Eric Johnson se separan

Jessica Simpson y su marido Eric Johnson han puesto fin a su matrimonio, tras diez años juntos. "Eric y yo hemos estado viviendo por separado, atravesando una situación dolorosa en nuestro matrimonio", compartió la cantante, de 44 años, en declaraciones a "People". "Nuestros hijos son lo primero y nos estamos centrando en lo que es mejor para ellos. Estamos agradecidos por todo el amor y el apoyo que nos han brindado y apreciamos la privacidad en este momento mientras trabajamos en esto como familia", agregó la artista.

La pareja tiene tres hijos en común: Maxwell, de 12 años, Ace, de 11, y Birdie, de 5. La cantante de "Take My Breath Away", que ha protagonizado varios romances con otras celebs, el jugador de la NFL se dieron el "sí, quiero", en 2014, tras cuatro años de noviazgo.

La pareja no ha vuelto a posar junta, desde la graduación del jardín de infancia de Birdie el 7 de junio, y el Instagram de Jessica no muestra ninguna foto de Eric desde la celebración de la Pascua, en abril de 2024.

Los rumores de ruptura se avivaron cuando Simpson no felicitó públicamente a Eric por su 45 cumpleaños, el pasado 10 de septiembre.