Joaquín Prat emociona a su madre al reconocerle su sacrificio y amor
Tratando de homenajear a su padre tras 30 años de su muerte, ha sido Marianne quien ha terminado recibiendo preciosos elogios de su hijo
El legado periodístico y en televisión de Joaquín Prat Carreras sigue vigente. 30 años después de su inesperado fallecimiento, su trayectoria y buen hacer sigue recordándose. Especialmente ahora que se ha cumplido este aniversario o que ha sido reconocido como hijo predilecto de la ciudad de Valencia tres décadas después. También por el hecho de que su hijo esté perpetuando el nombre en la pequeña pantalla, al ser uno de los referentes y grandes apuestas de Mediaset en tiempos convulsos y bajas audiencias.
Este martes, el presentador de ‘El tiempo justo’ ha llevado a su familia al plató. Una reunión familiar al que se ha sumado Alejandra y Susana, hermanas del presentador, pero más inusual es la presencia de su madre, Marianne Sandberg: “Esto os prometo que es lo último y dejamos que mi padre descanse en paz”, reconocía el comunicador en tono jocoso, tras dedicarle también un homenaje este lunes a su padre en su programa.
El homenaje de la familia de Joaquín Prat al mítico presentador
Tanto Joaquín hijo como sus hermanas han querido dar pinceladas personales para que el público tenga una visión más cercana de su padre. Sin embargo, quien más ha conseguido esta tarea ha sido su madre. La danesa, que trabajó como azafata hasta que se enamoró del comunicador, reconoce que fue muy duro perder a su marido tan pronto. Fue en 1995 y nada hacía presagiar lo que estaba por venir, pues era “demasiado joven, lleno de energía y proyectos”.
Cuando ingresó en el hospital dice que “él todavía estaba consciente y me decía todavía muchas cosas”, pero la tragedia se impuso y sumió a la familia en la tristeza. Consideran que no se había hecho justicia con su memoria hasta ahora, que le han homenajeado como merecía en Valencia, aunque les ha costado mucho lograrlo: “Estaba muy quemada y ya les he perdonado”. Pero no querían que su homenaje televisivo tuviese un sabor reivindicativo, de ahí que mostraron su faceta más íntima y familiar.
Por ejemplo, destacando en qué se parece Joaquín Prat a su padre, como así propone la hermana Alejandra a su madre. Marianne no lo duda ni un segundo y destaca que en lo que más coinciden es “en el mal genio por la mañana”. No es lo único, pues termina cediendo que “te pareces en todo. También él era todo bondad”. Pero parece que también les une la pasión por la comunicación, como así subraya el propio presentador: “Era un tipo que lo único que hacía era trabajar, porque le encantaba lo que hacía y su familia y sus amigos. Le tocó el que decía que era el trabajo más bonito del mundo. Siempre dijo que era un tipo de radio, pero la televisión le encantaba”.
