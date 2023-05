Joaquín Torres pretende juntar en su boda a su exmujer y a su futuro marido

Este próximo viernes, el arquitecto Joaquín Torres y el televisivo Raúl Prieto contraerán matrimonio en Sevilla tras seis años de feliz relación sentimental. Y al primero no se le ocurrió otra cosa que invitar a la boda a su ex mujer y madre de sus hijos, Mercedes Rodríguez, y la respuesta quedó en el aire, aunque desde el entorno del novio se deja entrever que no asistirá al enlace matrimonial. Uno se imagina los dimes y diretes que saldrán de una reunión tan variopinta.

Para ella fue todo un trauma saber que su marido la dejaba por otro hombre, pero con el paso del tiempo las aguas volvieron a su cauce y ahora, parece ser que les une una relación cordial. Es más, Mercedes fue una de las primeras en felicitar a Joaquín al conocer la noticia de su boda. Este manifestó esta misma semana que "entre Mercedes y yo no existe ningún trauma, reproche o cuenta pendiente". Es más seguro que aparezcan en la sevillana Casa de Pilatos los dos hijos de Torres, que, según nos cuentan, mantienen una buena sintonía con la pareja de su padre. Raúl es sevillano y por eso decidieron que la celebración fuera en la capital andaluza.

Raúl Prieto y Joaquín Torres Gtres

Entre los invitados, David Valldeperas, Carlota Corredera, Rocío Carrasco y Fidel Albiac, Alejandra Rubio, Terelu Campos, Carmen Borrego, Emma García, Ana María Aldón y la presencia más deseada por Prieto, la de Belén Esteban , a la que considera una hermana. De hecho, él fue el padrino de su boda con Miguel. La 'princesa del pueblo' y el que fuera director de 'Sálvame' son uña y carne, amigos incondicionales y confidentes desde hace años.