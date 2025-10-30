Johnny Depp dona 65.000 euros para reconstruir un centro de música afectado por la DANA

El miércoles 29 de octubre se cumplió un año de la DANA que arrasó Valencia y que dejó 237 víctimas mortales. Ayer, en el primer aniversario de la catástrofe, se celebró un funeral de Estado presidido por los Reyes de España en el Museo de las Ciencias de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Don Felipe VI y Doña Letizia mostraron su apoyo y solidaridad a los afectados y familiares de los fallecidos.

Oledada de solidaridad

Numerosas pueblos como el de Massanassa continúan en proceso de reconstrucción. Tras la DANA, el Centre Instructiu y Musical (CIM) de la localidad perdió su sede y Johnny Depp, a través de su fundación, ha hecho una generosa donación de 65.000 euros para acelerar su restauración.

Ha sido Jesús Mateo, presidente del centro, el encargado de explicar esta donación en el diario "Levante". "Este dinero nos da un respiro. Aquella noche lo perdimos todo: los instrumentos, los archivos, la sede", declara Mateo muy agradecido. Todos se quedaron muy sorprendidos al conocer este gesto de la estrella de Hollywood, que no dudó en aportar su granito de arena tras conocer la tragedia de la DANA. Cabe recordar que Depp, además de ser uno de los actores más famosos del mundo, también tiene un grupo de música, "Hollywood Vampires".

Johnny Depp sobre el escenario de Helsinki Blues Festival, en Finlandia KIMMO BRANDT Agencia EFE

La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) también ha agradecido públicamente esta donación. "La solidaridad no entiende de fronteras ni idiomas, y el compromiso de Johnny Depp con la música es un ejemplo inspirador", señalan.

Aunque el Centre Instructiu y Musical (CIM) todavía no ha podido reanudar su actividad por la DANA un año después, ya ha anunciado que organizarán un concierto cuando en agradecimiento a todos los que han aportado su granito de arena cuando vuelvan a la normalidad.

Johnny Depp, desolado por la tragedia

El actor tuvo unas palabras de aliento hacia los afectados tras la tragedia en el Festival de Cine Europeo en Sevilla. "Es un honor y un privilegio estar aquí, después de la devastación y la situación catastrófica que se está viviendo en España. Nos gustaría hacer todo lo posible para ayudar de cualquier manera. Todo nuestro corazón está con la gente de España", declaró Depp.